"Война не в YouTube, а совсем рядом": Пабрикс о реформе армии

"Мы можем сделать все, чтобы укрепить нашу Латвию, или отложить, ждать, колебаться и надеяться, что бури не будет. Самая большая ценность в жизни - это время, которое дано, но в настоящее время мир потрясен огромным геополитическим вызовом, потому что война в Европе в XXI веке снова стала реальностью и сапоги российских оккупантов топчут землю Украины, а российские солдаты убивают, насилуют, воруют и унижают", - заявил министр.

"Война в Европе не на экранах, не в YouTube или TikTok, а прямо рядом - в Украине, а у нас и против нас ведется экономическая война. У нас есть выбор стоять на перепутье и смотреть, как идет время, но мы можем сделать все, чтобы защитить свою свободу не только словами, но и делами, четко заявив, что оккупанты будут встречены пулей", - сказал Пабрикс.

Латвия может полагаться на милость противника и встречать его цветами, но, видимо, по историческому опыту латвийское общество знает, что это такое.

Пабрикс призвал депутатов поддержать СГО, чтобы усилить армию.

Ранее руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере резко раскритиковала законопроект.