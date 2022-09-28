Сегодня комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала в первом чтении проект закона о службе государственной обороны (СГО) и другие поправки к нескольким законам, направленные на реформу армии, однако перед голосованием редакцию законопроекта резко раскритиковала руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере.
Глава юридического бюро Сейма резко раскритиковала законопроект о СГО
Комиссия единогласно проголосовала за законопроект в первом чтении, и большинство также поддержало его продвижение в срочном порядке. Уже в четверг Сейм примет решение о его утверждении в первом чтении. Срок подачи предложений - две недели.
Еще до голосования представители ряда вовлеченных министерств указали на несколько необходимых доработок, хотя в целом концептуально поддержали законопроект. На недостатки в законопроекте также указали отдельные депутаты.
Мейстере заявила перед голосованием, что понимает, что в стране есть вещи, которые нужно сделать быстро и срочно, но под каждым положением этого законопроекта стоит человек, и каждое положение распространяется на жителей Латвии.
"У парламента явно отсутствует самоуважение. На мой взгляд, Кабинет министров должен внести в Сейм всесторонне разработанный законопроект, вместо того, чтобы министерства приходили на заседание комиссии и перечисляли недостатки в законопроекте, внесенном Кабмином.
Я не понимаю, как можно принимать что-то некачественное, столь плохо подготовленное в таком концептуальном и существенном вопросе, который в данный момент затрагивает интересы всей страны", - сказала Мейстере.
Депутаты могут продвигать этот законопроект в том виде, в каком пожелают, но он не разработан - как и многие другие законопроекты, внесенные в последнее время. "Этому нет оправдания, особенно если учесть, что это проект закона, внесенный Кабинетом министров, а не депутатами Сейма или парламентской комиссией", - добавила Мейстере.
Депутат от оппозиции, бывший министр обороны Раймонд Бергманис также указал на несколько недостатков в законопроекте, и Мейстере согласилась с тем, что его вопросы сегодня в комиссии были обоснованы, и ответов на них в аннотации к законопроекту нет.
"Можно принять что угодно в спешке, но вот это отношение, что мы сейчас примем, а потом что-то исправим, просто ужасает. В последнее время мы не видим ничего, кроме некачественных законопроектов - лишь бы что-то сделать и представить", - подчеркнула Мейстере.
Если депутаты готовы принять законопроект в срочном порядке и затем исправлять выявленные проблемы в работе комиссии, то они могут так действовать, однако Мейстере присоединяется к сказанному министерствами о необходимости доработок и призывает членов комиссии прислушаться.
Представители нескольких министерств сегодня в парламентской комиссии указали на ряд необходимых усовершенствований в законопроекте, повторив сказанное на заседании подкомиссии Сейма по всеобщей государственной обороне на прошлой неделе.
Так, директор департамента управления персоналом и администрации Министерства внутренних дел Дайга Пиебалга выразила обеспокоенность в связи с потенциальными трудностями в комплектовании групп будущих полицейских, пожарных и пограничников в трех колледжах органов внутренних дел, так как большинство здоровых, молодых и годных к службе в органах внутренних дел людей могут быть отправлены на СГО. Представитель Министерства здравоохранения Кития Кравале указала на слишком широкое потенциальное право Минобороны проверять данные о здоровье призывников в электронной системе здравоохранения и в регистре, учитывающем пациентов, страдающих определенными заболеваниями. По мнению министерства, это должно быть согласовано с правами пациентов.
Директор департамента социальных услуг и политики в отношении инвалидов Министерства благосостояния Алдис Дудиньш еще на прошлой неделе среди прочего отметил, что остается открытым вопрос о размещении молодых людей, если, например, на службу призван молодой человек из Зилупе, но служебные обязанности предстоит выполнять в Риге.
Депутат Бергманис выразил сомнение, сможет ли нынешняя инфраструктура армии принять призывников СГО и смогут ли существующие военно-медицинские службы оценить состояние здоровья призывников.
При этом он призвал Министерство обороны более широко обсудить эту реформу в обществе, в том числе пояснив, что для реализации СГО потребуются серьезные бюджетные средства.
В настоящее время предусматривается, что гражданам, которые по своему мышлению, совести или религиозным убеждениям не смогут нести действительную службу, а также гражданам, состояние здоровья которых соответствует для СГО, но по каким-либо другим причинам не желающим пройти службу гособороны, она будет заменена на государственную гражданскую службу. Такая служба будет регулироваться отдельным законом, который планируется принять до 1 января 2024 года. Бергманис выразил недоумение в связи с тем, каким образом будет оцениваться "мышление и сознание" тех людей, которые не хотят служить в СГО. Он также беспокоится, будет ли соблюден принцип равноправия, если введение гражданской службы начнется позже, чем военная служба.
Проект закона о СГО и сопутствующие законопроекты 20 сентября одобрил Кабинет министров.
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