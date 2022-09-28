Глава юридического бюро Сейма резко раскритиковала законопроект о СГО

Депутаты могут продвигать этот законопроект в том виде, в каком пожелают, но он не разработан - как и многие другие законопроекты, внесенные в последнее время. "Этому нет оправдания, особенно если учесть, что это проект закона, внесенный Кабинетом министров, а не депутатами Сейма или парламентской комиссией", - добавила Мейстере.

Депутат от оппозиции, бывший министр обороны Раймонд Бергманис также указал на несколько недостатков в законопроекте, и Мейстере согласилась с тем, что его вопросы сегодня в комиссии были обоснованы, и ответов на них в аннотации к законопроекту нет.

"Можно принять что угодно в спешке, но вот это отношение, что мы сейчас примем, а потом что-то исправим, просто ужасает. В последнее время мы не видим ничего, кроме некачественных законопроектов - лишь бы что-то сделать и представить", - подчеркнула Мейстере.

Если депутаты готовы принять законопроект в срочном порядке и затем исправлять выявленные проблемы в работе комиссии, то они могут так действовать, однако Мейстере присоединяется к сказанному министерствами о необходимости доработок и призывает членов комиссии прислушаться.

Представители нескольких министерств сегодня в парламентской комиссии указали на ряд необходимых усовершенствований в законопроекте, повторив сказанное на заседании подкомиссии Сейма по всеобщей государственной обороне на прошлой неделе.