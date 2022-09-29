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ВСУ: Россия планирует отправить в Беларусь 20 тысяч призывников

rus.tvnet.lv
ВСУ: Россия планирует отправить в Беларусь 20 тысяч призывников
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Мобилизация в РФ
Мобилизация в РФ Фото: EPA/Scanpix

Кремль планируют разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных, выяснили украинские спецслужбы. Войска будут размещены в Беларуси до конца сентября, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Ожидается, что российские войска, уже дислоцированные в Беларуси, будут пополнены мобилизованными к концу сентября.

Для размещения российских военнослужащих планируется использовать как казармы белорусской армии, так и гражданские здания.

Сообщается, что для этих целей армии передаются склады, ангары и заброшенные здания сельхозпредприятий.

Маляр указывает, что как боевую технику на складах белорусской армии, так и технику, хранящуюся в России, планируется использовать для вооружения пополняемых российских частей.

Для перевозки мобилизованных Россия планирует реквизировать частную легковую и грузовую технику, указала Маляр.

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