Кремль планируют разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных, выяснили украинские спецслужбы. Войска будут размещены в Беларуси до конца сентября, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
ВСУ: Россия планирует отправить в Беларусь 20 тысяч призывников
ВСУ: Россия планирует отправить в Беларусь 20 тысяч призывников
Ожидается, что российские войска, уже дислоцированные в Беларуси, будут пополнены мобилизованными к концу сентября.
Для размещения российских военнослужащих планируется использовать как казармы белорусской армии, так и гражданские здания.
Сообщается, что для этих целей армии передаются склады, ангары и заброшенные здания сельхозпредприятий.
Маляр указывает, что как боевую технику на складах белорусской армии, так и технику, хранящуюся в России, планируется использовать для вооружения пополняемых российских частей.
Для перевозки мобилизованных Россия планирует реквизировать частную легковую и грузовую технику, указала Маляр.
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