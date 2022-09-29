ВСУ: Россия планирует отправить в Беларусь 20 тысяч призывников

Ожидается, что российские войска, уже дислоцированные в Беларуси, будут пополнены мобилизованными к концу сентября.

Для размещения российских военнослужащих планируется использовать как казармы белорусской армии, так и гражданские здания.

Сообщается, что для этих целей армии передаются склады, ангары и заброшенные здания сельхозпредприятий.

Маляр указывает, что как боевую технику на складах белорусской армии, так и технику, хранящуюся в России, планируется использовать для вооружения пополняемых российских частей.

Для перевозки мобилизованных Россия планирует реквизировать частную легковую и грузовую технику, указала Маляр.