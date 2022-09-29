В случае резкого роста заболеваемости Covid-19 необходимо будет вернуться к ношению масок в общественном транспорте, но такой момент еще не наступил, заявил агентству LETA министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Павлютс: рост числа случаев Covid-19 может вернуть обязательное ношение масок в транспорте
Он напомнил, что Минздрав разработал план действий по ограничению распространения Covid-19 осенью, который был утвержден правительством летом. В настоящее время ситуация в Латвии соответствует базовому сценарию, когда еще не нарушена работа сектора здравоохранения и нет существенных помех для общества. Рост числа новых случаев Covid-19 на второй или третьей неделе сентября прогнозировался уже ранее в связи с возвращением детей в школы.
"На данный момент при всем росте уровень заболеваемости Covid-19 еще не превысил показатели конца июля и начала августа. При этом рост замедляется, поэтому сейчас мы считаем ситуацию относительно стабильной, особенно в больницах. Количество пациентов в больницах растет, но это происходит в основном за счет сопутствующих диагнозов. Эти люди попадают в больницу по совершенно другим причинам", - сказал министр здравоохранения.
Говоря о поставках вакцин от Covid-19, Павлютс сообщил, что пока Латвии и ряду других стран ЕС не удалось добиться изменений условий договоров с производителями вакцин, чтобы сделать их более гибкими и позволить странам получать вакцины в соответствии с фактическими потребностями.
"Мы неоднократно призывали Европейскую комиссию защитить интересы государств, национальные бюджеты, интересы общества, пересмотрев эти договоры, но не вышло. Пересмотреть графики поставок вакцин, их объемы и условия оплаты не удалось", - сказал Павлютс.
В то же время, по его словам, в этом есть и положительный момент - Латвия, как и другие страны ЕС, получает самые новые и современные вакцины от Covid-19 сразу после их утверждения. В свою очередь те вакцины, срок годности которых истекает, будут утилизированы, а остальные Латвия передаст другим странам.
Павлютс отметил, что ситуации, когда истекает срок годности лекарств, всегда были и будут, и это характерно для всех стран ЕС. В настоящее время страны ЕС выдвинули к производителям вакцин требования о том, чтобы они сами проводили их утилизацию в случае необходимости.
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