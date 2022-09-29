Павлютс: рост числа случаев Covid-19 может вернуть обязательное ношение масок в транспорте

Он напомнил, что Минздрав разработал план действий по ограничению распространения Covid-19 осенью, который был утвержден правительством летом. В настоящее время ситуация в Латвии соответствует базовому сценарию, когда еще не нарушена работа сектора здравоохранения и нет существенных помех для общества. Рост числа новых случаев Covid-19 на второй или третьей неделе сентября прогнозировался уже ранее в связи с возвращением детей в школы.

"На данный момент при всем росте уровень заболеваемости Covid-19 еще не превысил показатели конца июля и начала августа. При этом рост замедляется, поэтому сейчас мы считаем ситуацию относительно стабильной, особенно в больницах. Количество пациентов в больницах растет, но это происходит в основном за счет сопутствующих диагнозов. Эти люди попадают в больницу по совершенно другим причинам", - сказал министр здравоохранения.