США обвинили бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении санкций и попытке оформить американское гражданство для детей

Санкции были наложены на Дерипаску еще в 2018 году за причастность к вмешательству в американские выборы 2016 года, он эти обвинения отвергает. Американские власти также считает его близким к Кремлю и обвиняют в поддержке агрессивных действий российских властей против Украины.

В обвинительном заключении утверждается, что Дерипаска, в нарушение санкций, продолжал пользоваться американской финансовой системой для поддержания трех своих объектов недвижимости в США и нанял американскую посредницу для сопровождения сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. Эта посредница, Ольга Шрики, была арестована утром 29 сентября.

В обвинительном заключении также упоминается имя россиянки Екатерины Ворониной, она же Екатерина Лобанова, обвиняемой в сообщении ложных сведений при оформлении американской визы, которую она получила и использовала в 2020 году, чтобы родить в США ребенка от Дерипаски.

В обвинительном заключении сказано, что Дерипаска направил около 300 тыс. долларов на медицинское обеспечение, жилье и прочие расходы, связанные с рождением ребенка в США.