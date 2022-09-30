Ракетные удары: российские войска обстреливают украинские города

"Серьезные повреждения, под завалами люди", - написал представитель украинских властей.

В ходе спасательных работ из-под завалов была освобождена женщину. Ранения получили восемь человек.

Сейчас власти сверяют списки жильцов дома, чтобы установить точное число пострадавших.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что Николаев и Одесса подверглись удару беспилотников-камикадзе. По его данным, в Николаеве "есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области".

Тимошенко добавил, что около Одессы украинская противовоздушная оборона сбила около города три беспилотника.

Также поступали сообщения о том, что российские военные обстреляли украинский город Днепр, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного военного управления Валентин Резниченко.

Он уточнил, что ракеты попали в жилой квартал в центре города, и добавил, что этот же квартал был обстрелян несколько недель назад. По его словам, в городе "повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания".

"[Ракеты] также попали в транспортное предприятие. [Был] сильный пожар - сгорели административное здание и 50 автобусов", - сказал Резниченко.

Кроме того, как рассказал Резниченко, армия РФ нанесла три удара по Никопольскому району из реактивных установок залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

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