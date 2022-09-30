"В Москве нет пробок. Очень страшно": Собчак о массовом отъезде россиян

"Уехали почти все мои друзья. В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек "невозврата", что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно", - написала Ксения Собчак.

Далее она посоветовала несколько способов, как можно отвлечься. Ее публикацию прокомментировала Яна Рудковская, которая заявила, что она и ее семья остались в России.

Она подчеркнула, что "родину в сложное время не бросают и не уезжают". То, что Собчак осталось, вызывает у нее уважение. На это Ксения ответила, что для тех, кто не поддерживает войну в Украине, другого выбора нет.

"Люди, которые не хотят брать в руки оружие, имеют полное право этого не делать, я считаю. Какой них сейчас выход, кроме как уехать?" - спросила она.

После объявления частичной мобилизации Ксения Собчак прокомментировала ситуацию и заявила, что "уступить должен мудрый" ради спасения мира, а иначе "мы все умрем в ядерной войне". Далее она выпустила эфир с юристом, который посоветовал людям, которые не подпадают под озвученные категории мобилизации, но все-таки получили повестку, прийти в военкомат и уточнить ситуацию. После этого несколько журналистов и ряд СМИ обвинили ее в поддержке мобилизации. Сама Собчак эти обвинения опровергла. Яна Рудковская, в свою очередь, мобилизацию поддержала.