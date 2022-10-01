Популярный российский астролог Тамара Глоба сообщила, что в октябре 2022 года фантастическая удача ждет представителей только одного знака зодиакального круга, пишет Limon.ee.
Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября
Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября
Этот знак - РЫБЫ!
Ключевой фигурой октября 2022 года станут Рыбы. Представители водного знака Зодиака расправят плечи и поверят в себя. Рыбы от природы очень скромны, поэтому часто принижают свои таланты и способности. Но во второй месяц осени все изменится: уверенные в себе Рыбы поймут, что способны на многое.
Боевой настрой октября поможет Рыбам достичь высот в карьере, а также завоевать уважение достойных людей. Энергия будет бить ключом, поэтому сил хватит на все. Рыбы будут успевать и показать всем класс на работе, и провести время в кругу семьи.
Одиноким представителям этого знака Зодиака Тамара Глоба обещает бурный роман.
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