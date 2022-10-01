Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября

Этот знак - РЫБЫ!

Ключевой фигурой октября 2022 года станут Рыбы. Представители водного знака Зодиака расправят плечи и поверят в себя. Рыбы от природы очень скромны, поэтому часто принижают свои таланты и способности. Но во второй месяц осени все изменится: уверенные в себе Рыбы поймут, что способны на многое.

Боевой настрой октября поможет Рыбам достичь высот в карьере, а также завоевать уважение достойных людей. Энергия будет бить ключом, поэтому сил хватит на все. Рыбы будут успевать и показать всем класс на работе, и провести время в кругу семьи.

Одиноким представителям этого знака Зодиака Тамара Глоба обещает бурный роман.