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Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала главного везунчика октября
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Фото: Shutterstock

Популярный российский астролог Тамара Глоба сообщила, что в октябре 2022 года фантастическая удача ждет представителей только одного знака зодиакального круга, пишет Limon.ee

Этот знак - РЫБЫ!

Ключевой фигурой октября 2022 года станут Рыбы. Представители водного знака Зодиака расправят плечи и поверят в себя. Рыбы от природы очень скромны, поэтому часто принижают свои таланты и способности. Но во второй месяц осени все изменится: уверенные в себе Рыбы поймут, что способны на многое.

Боевой настрой октября поможет Рыбам достичь высот в карьере, а также завоевать уважение достойных людей. Энергия будет бить ключом, поэтому сил хватит на все. Рыбы будут успевать и показать всем класс на работе, и провести время в кругу семьи.

Одиноким представителям этого знака Зодиака Тамара Глоба обещает бурный роман.

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