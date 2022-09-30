Российский режиссер Андрей Звягинцев вышел из оскаровской комиссии РФ вслед за ее председателем Павлом Чухраем из-за решения оскаровского комитета РФ отказаться от выдвижения на премию "Оскар" в 2022 году фильма отечественного производства, пишет Spletnik.ru.
Звягинцев о ситуации в России: "Один сидит перед кнопкой ядерного удара, а миллиарды ждут"
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, посчитал, что в нынешней ситуации выдвигаться на "Оскар" бессмысленно.
"Когда ты из прессы узнаешь о решении возглавляемой тобой организации, о ее уже объявленном решении не выдвигать в этом году фильм от России, какими бы политическими, этическими или эстетическими соображениями ни были движимы те, кто единолично принял такое решение, - это вопиющий волюнтаризм нескольких членов комиссии, возомнивших, что достаточно их всевидящего и своевольного видения ситуации. [...]
Это не просто странно или неосмотрительно, это так же безобразно, как и то, что один человек сидит перед кнопкой ядерного удара, а все другие (а их миллиарды) затаив дыхание ждут, нажмет он ее или нет,
- указал режиссер Андрей Звягинцев в своем заявлении, опубликованном изданием "Медуза".
Звягинцев высказался и о президенте РФ Владимире Путине, заявив, что своими действиями он "решил устроить исход из своей страны огромного числа граждан".
Напомним, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация и страну покинуло много россиян.
"Катастрофические по масштабам гуманитарной беды последствия в руках (и на руках) одного-единственного человека. В будущем не только "прекрасной России будущего", но и всего мира просто необходимо пересмотреть такое положение дел. Модель "один решает за всех" - не рабочая, а главное - пагубная", - написал Андрей Звягинцев.
Кинорежиссер, известный по таким фильмам, как "Возвращение", "Левиафан" и "Нелюбовь", отметил, что покидает не только оскаровский комитет, но и Союз кинематографистов Российской Федерации, академию "Золотой орел" и академию "Ника". Он подчеркнул, что остается русским режиссером и российским гражданином, только "без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения".
Андрей Звягинцев - автор фильмов "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь". Свою карьеру начинал как актер кино и сериалов, работал на телевидении и снимал рекламу. Звягинцев - лауреат призов Венецианского и Каннского кинофестивалей, "Золотого глобуса", номинант "Оскара" и один из самых известных российских независимых режиссеров.
С 2017 года Звягинцев не выпустил ни одной картины. С 2021 года он лечится от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом.
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