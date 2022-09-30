Звягинцев о ситуации в России: "Один сидит перед кнопкой ядерного удара, а миллиарды ждут"

Кинорежиссер, известный по таким фильмам, как "Возвращение", "Левиафан" и "Нелюбовь", отметил, что покидает не только оскаровский комитет, но и Союз кинематографистов Российской Федерации, академию "Золотой орел" и академию "Ника". Он подчеркнул, что остается русским режиссером и российским гражданином, только "без академических и других членских привилегий принимать судьбоносные для кого бы то ни было решения".

Андрей Звягинцев - автор фильмов "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь". Свою карьеру начинал как актер кино и сериалов, работал на телевидении и снимал рекламу. Звягинцев - лауреат призов Венецианского и Каннского кинофестивалей, "Золотого глобуса", номинант "Оскара" и один из самых известных российских независимых режиссеров.

С 2017 года Звягинцев не выпустил ни одной картины. С 2021 года он лечится от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом.