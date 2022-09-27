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Россия решила не выдвигать фильм на премию "Оскар"

rus.tvnet.lv
Россия решила не выдвигать фильм на премию "Оскар"
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"Оскар"
"Оскар" Фото: Lewis Joly / POOL / AFP/ Scanpix

В феврале 2023 года пройдет церемония "Оскар". Россия в этом году не будет отправлять фильм на премию, пишет "Медуза". 

"Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии", - говорится в сообщении на сайте российской организации.

Причину такого решения в киноакадемии не назвали.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские кинематографисты не были единодушны в желании выдвигать фильмы на премию "Оскар". К примеру, Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что Россия должна выдвинуть фильм, "несмотря на политическую обстановку". Председатель союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

Известно, что в лонг-листе российских фильмов, из которых предполагалось выбрать номинанта на "Оскар", было 122 картины. В прошлом году Россия выдвигала на "Оскар" картину "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Фильм не попал в итоговый список номинантов.

В 2014 году единственный фильм из России, который входил в итоговый список номинантов на "Оскар" был «Левиафан» Андрея Звягинцева, но премию он не получил.

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