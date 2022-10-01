Видео ⟩ ️"Согласие" не проходит в Сейм? Первый комментарий Нила Ушакова

Первым RUS TVNET посетил офис партии "Согласие" и поговорил с лидером партии Нилом Ушаковым относительно результатов выборов. Согласно опросам избирателей, партия "Согласие" набрала 3,5% голосов избирателей.

При этом Ушаков уверен, что партия пройдет в Сейм.

"Давайте подождем если не полуночи, как это было у Золушки... немного дольше. "Согласие" будет в парламенте", - уверяет Ушаков.

Одной из причин, по которой партия потеряла голоса избирателей, является позиция "Согласия" насчет вторжения России в Украину, считает Ушаков. Также он отмечает, что все русскоязычное население Латвии сейчас проходит кризис мировоззрения.

"Огромное количество жителей Латвии, которые наблюдают за тем, что происходит сейчас в Украине, находятся в тяжелом состоянии шока. Кто-то проголосовал за партии, которые предпочли или позицию "все не так однозначно", или позицию, где поддерживали Россию, или поддержали те партии, которые по-разному отнеслись к науке, когда была актуальна вакцинация... Поэтому часть проголосовала за новые партии, часть осталась дома, часть проголосовала за "Согласие", - сказал он.

Также Ушаков рассказал о курсе партии: "Курс мы менять не будем. Курс мы выбрали".

"Сейчас начнется зима, к которой никто не готов. Мы будем думать о других инструментах, другой степени активности, но курс менять не будем", - добавил он.

Ушаков советует депутатам много работать, несмотря на результаты выборов: "Надо много работать, потому что те, кто будет плакать, те Рождество не отметят".

Как прошел главный день голосования, что показывают промежуточные итоги, где результатов выборов ждут сами политики и как оценивают свои шансы пройти в Сейм - об этом раз в час рассказывают журналисты RUS TVNET Эрика Сташкевич и Артем Липин.