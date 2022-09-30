Дождливые выборы: о погоде 1 октября

Во многих местах - в основном в центральных и восточных регионах - ожидается незначительный дождь, больше осадков будет в Латгале.

Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов, в Курземе - до +15 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Риге преимущественно пасмурная погода, возможен небольшой дождь. К вечеру облачность уменьшится, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12 градусов.

Галерея: Осень в Риге