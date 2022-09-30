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Дождливые выборы: о погоде 1 октября

rus.tvnet.lv/LETA
Дождливые выборы: о погоде 1 октября
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Дождливая погода
Дождливая погода Фото: Zane Bitere / LETA

В субботу, 1 октября, на большей части страны ожидается облачная погода, а в Курземе солнце будет чередоваться с облаками, прогнозируют синоптики.

Во многих местах - в основном в центральных и восточных регионах - ожидается незначительный дождь, больше осадков будет в Латгале.

Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов, в Курземе - до +15 градусов.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В Риге преимущественно пасмурная погода, возможен небольшой дождь. К вечеру облачность уменьшится, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12 градусов.

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