В субботу, 1 октября, на большей части страны ожидается облачная погода, а в Курземе солнце будет чередоваться с облаками, прогнозируют синоптики.
Дождливые выборы: о погоде 1 октября
Дождливые выборы: о погоде 1 октября
Во многих местах - в основном в центральных и восточных регионах - ожидается незначительный дождь, больше осадков будет в Латгале.
Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов, в Курземе - до +15 градусов.
Будет дуть слабый юго-восточный ветер.
В Риге преимущественно пасмурная погода, возможен небольшой дождь. К вечеру облачность уменьшится, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12 градусов.
Галерея: Осень в Риге
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