В Министерство иностранных дел вызван посол России

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Причиной этого стало подписание договора, которым Россия признает оккупированную часть Украины своей территорией.

Ņemot vērā Krievijas Federācijas prettiesisko rīcību, paziņojot par vairāku Ukrainas apgabalu okupāciju un aneksiju, uz Ārlietu ministriju pulksten 17 izsaukts Krievijas Federācijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 30, 2022

Напомним, сегодня, 30 сентября, в 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялось выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого прошла церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.