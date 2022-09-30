Пт, 30.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Министерство иностранных дел вызван посол России

rus.tvnet.lv
В Министерство иностранных дел вызван посол России
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Фото: Oskars Lūsis/TVNET

Министерство иностранных дел в 17:00 вызвало чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Латвии, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Причиной этого стало подписание договора, которым Россия признает оккупированную часть Украины своей территорией.

Напомним, сегодня, 30 сентября, в 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялось выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого прошла церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42% жителей.

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх