"Англосаксы, гендеры и ядерное оружие": Путин присоединил к РФ оккупированные области Украины

"Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был родитель №1, №2, №3? Разве мы хотим, чтобы детям вдалбливали, что кроме мужчин и женщин есть еще какие-то гендеры? Разве такого будущего мы хотим для своих детей? Для нас это неприемлемо", - сказал Путин.

После речи договор о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ подписали признанные Россией главы этих субъектов и Владимир Путин.

Ранее сенатор Андрей Клишас напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42% жителей.

В ночь на пятницу, 30 сентября, Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей.