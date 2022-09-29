30 сентября с 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца началось выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого состоялась церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
"Англосаксы, гендеры и ядерное оружие": Путин присоединил к РФ оккупированные области Украины
Выступление Путина началось с небольшим опозданием. Владимир Путин перечислил "героев Русской весны", и зал почтил их память минутой молчания. Также он напомнил, что люди в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях "сделали однозначный выбор" на прошедших референдумах.
"Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда", - заявил Путин, обращаясь к властям Украины и странам Запада.
Также президент России обвинил коллективный Запад в желании "ослабить и развалить Россию".
"Западу не нужна Россия! Она нужна нам! Россия всегда будет Россией", - заявил Путин под аплодисменты слушающих.
Он также упомянул различные исторические события: колонизацию индейцев, работорговлю, ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки.
"Кстати говоря, создали прецедент", - сказал президент России.
Путин уверен, что знает, кто совершил атаку на "Северный поток".
"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на трубопроводах, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Кому выгодно - тот и сделал", - заявил Путин.
Досталось от президента России и прогрессивным ценностям.
"Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был родитель №1, №2, №3? Разве мы хотим, чтобы детям вдалбливали, что кроме мужчин и женщин есть еще какие-то гендеры? Разве такого будущего мы хотим для своих детей? Для нас это неприемлемо", - сказал Путин.
После речи договор о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ подписали признанные Россией главы этих субъектов и Владимир Путин.
Ранее сенатор Андрей Клишас напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.
27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.
Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42% жителей.
В ночь на пятницу, 30 сентября, Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей.
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