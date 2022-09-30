Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов в пятницу в беседе с британским телеканалом Sky News допустил, что президент России Владимир Путин в течение нескольких месяцев уйдет с поста.
Экс-премьер России назвал три фактора, которые могут привести к отставке Путина
"Мне не кажется, что в ближайшем кругу Путина есть кто-то, кто мог бы заставить его уйти, - сказал экс-премьер. - Путин должен сам прийти к этому пониманию. Я считаю, что три фактора, которые одновременно становятся сильнее, могут привести Путина к этому решению - в каком-то смысле исчезнуть".
Эти три фактора, как пояснил Касьянов, следующие: во-первых, украинская армия становится сильнее, и ее поддерживают как США, так и Великобритания, во-вторых, распоряжение Путина о мобилизации в России вызывает общественное беспокойство, поэтому Путин теряет поддержку среди простого населения страны, в-третьих, растет влияние западных санкций.
"В течение трех-четырех месяцев я считаю, что будет кардинальное изменение", - сказал российский экс-премьер.
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