Экс-премьер России назвал три фактора, которые могут привести к отставке Путина

"Мне не кажется, что в ближайшем кругу Путина есть кто-то, кто мог бы заставить его уйти, - сказал экс-премьер. - Путин должен сам прийти к этому пониманию. Я считаю, что три фактора, которые одновременно становятся сильнее, могут привести Путина к этому решению - в каком-то смысле исчезнуть".