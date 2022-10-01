"Не напугает": как Запад реагирует на речь Путина об аннексии четырех регионов

"Америка и ее союзники не испугаются, я подчеркиваю, не испугаются Путина, его бездумных слов и угроз. Он нас не запугает", - сказал президент США.

"Америка полностью готова, вместе с союзниками по НАТО, защищать каждый дюйм территории альянса, каждый дюйм. Поймите меня правильно, мистер Путин, каждый дюйм", - подчеркнул Байден.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал решение Владимира Путина "самой серьезной эскалацией этого конфликта с момента вторжения 24 февраля". "Мы видим мобилизацию в России в сочетании с безрассудной и опасной ядерной риторикой и сегодняшней незаконной аннексией", - сказал он.

"Этот захват земель незаконный и нелегитимный. Союзники по НАТО не признают и не будут признавать ни одну из этих территорий частью России. Мы призываем все страны не признавать откровенных попыток России завоевывать территории. Эти земли суть Украина. Донецк - Украина, Луганск - Украина, Херсон - Украина, Запорожье - Украина. Также как и Крым - Украина", - перечислил генсек НАТО.

"Мы однозначно отрицаем и единогласно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в коллективном заявлении стран ЕС.