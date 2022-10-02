Пугачева и Галкин продают свой замок, а Ревву прогнали со сцены?

Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок?

СМИ утверждают, что стало известно, для чего на самом деле Алла Пугачева прилетала в Россию. Сообщается, что Примадонна выставила на продажу свой замок в деревне Грязь. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Особняк продается за 1 миллиард рублей. Быстро оформить сделку не удалось. Журналисты пишут, что поэтому Алла Борисовна забрала документы детей из гимназии, собрала вещи и спешно улетела в Израиль.

В Сети есть информация, что площадь дома - 3000 квадратных метров. Там есть лифт, подземная парковка, рассчитанная на четыре автомобиля, а также бассейн, выполненный в китайском стиле. Помимо этого, в замке множество различных помещений: гостевое крыло, курительная комната, каминный зал, кабинеты, детские, спальни, а также гардеробные комнаты.

Является ли информация о продаже замка правдой - неизвестно. Ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин данную новость не комментируют.

Галерея: Замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь

Александра Ревву прогнали со сцены?

1 октября вышел новый выпуск Comedy Club, где Александр Ревва выступил в образе непопулярного исполнителя Вячеслава Столешникова, который признался в любви к Comedy и отметил, как он рад участвовать в рубрике "Специальный гость".

Появились слухи, что зрители якобы недоброжелательно встретили артиста. Они освистали его, кричали, чтобы тот уходил со сцены.

Как оказалось, недовольство зрителей - это заранее подготовленная шутка. Они прогоняли Ревву со сцены, требуя, чтобы тот перевоплотился в Артура Пирожкова. Кусочком своего выступления артист поделился у себя в соцсетях.

Александр Ревва Фото: Кадр из видео