После "референдума": оккупационная администрация Херсонщины в замешательстве

"После проведения так называемого референдума они (оккупанты) притихли. Вероятно, не понимают, что сделали, и не могут сообразить, как быть дальше с этими "результатами". Даже на самом высоком уровне существует некоторая растерянность оккупационного руководства", - сказала чиновница.

"Они не совсем понимают, что им дает этот референдум. Они просто выполнили приказ сверху и видят, что это не остановило Вооруженные силы Украины, которые продолжают свою работу и значительно продвигаются вперед", - отметила Гуменюк.

Как сообщалось, 30 сентября президент России Владимир Путин после проведения "референдумов" на оккупированных российской армией территориях Украины подписал указ о присоединении этих земель к России.

Этим событиям предшествовало объявление "частичной мобилизации" в России. Сообщается, что оба фактора могут привести к эскалации конфликта.