Проведя псевдореферендум в Херсонской области, оккупационное "руководство" не понимает, что делать дальше, так как атака украинских военных продолжается, заявила в эфире Всеукраинского телемарафона глава объединенного пресс-центра Южных войск обороны Наталья Гуменюк.
После "референдума": оккупационная администрация Херсонщины в замешательстве
"После проведения так называемого референдума они (оккупанты) притихли. Вероятно, не понимают, что сделали, и не могут сообразить, как быть дальше с этими "результатами". Даже на самом высоком уровне существует некоторая растерянность оккупационного руководства", - сказала чиновница.
"Они не совсем понимают, что им дает этот референдум. Они просто выполнили приказ сверху и видят, что это не остановило Вооруженные силы Украины, которые продолжают свою работу и значительно продвигаются вперед", - отметила Гуменюк.
Как сообщалось, 30 сентября президент России Владимир Путин после проведения "референдумов" на оккупированных российской армией территориях Украины подписал указ о присоединении этих земель к России.
Этим событиям предшествовало объявление "частичной мобилизации" в России. Сообщается, что оба фактора могут привести к эскалации конфликта.
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