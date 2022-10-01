Украинская армия в субботу, 1 октября, официально подтвердила, что окружение Лимана завершено.
Украина официально объявила об окружении Лимана
"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки освобождены. Там продолжаются стабилизационные мероприятия", - сообщил по телевидению представитель восточной группы армии Украины по связям с прессой Сергей Чреватый.
Лиман служил логистическим и транспортным узлом для российских операций на севере Донбасса, и потеря города станет еще одним ударом по агрессивным военным планам России.
"Лиман важен, потому что это следующий шаг в освобождении украинского Донбасса. Это дает возможность направиться в Кременную и Северодонецк, и это психологически очень важно", - добавил Чреватый.
Он заявил, что в российской группировке в Лимане было от 5000 до 5500 солдат, однако часть из них уже погибла, а некоторым, возможно, удалось вырваться из окружения.
Часть осажденных россиян продолжает безуспешные попытки прорваться из окружения.
"Некоторые сдаются. У них много убитых и раненых, но операция еще не закончена", - сказал Чреватый.
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