Украина официально объявила об окружении Лимана

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки освобождены. Там продолжаются стабилизационные мероприятия", - сообщил по телевидению представитель восточной группы армии Украины по связям с прессой Сергей Чреватый.

Лиман служил логистическим и транспортным узлом для российских операций на севере Донбасса, и потеря города станет еще одним ударом по агрессивным военным планам России.

"Лиман важен, потому что это следующий шаг в освобождении украинского Донбасса. Это дает возможность направиться в Кременную и Северодонецк, и это психологически очень важно", - добавил Чреватый.

Он заявил, что в российской группировке в Лимане было от 5000 до 5500 солдат, однако часть из них уже погибла, а некоторым, возможно, удалось вырваться из окружения.

Часть осажденных россиян продолжает безуспешные попытки прорваться из окружения.

"Некоторые сдаются. У них много убитых и раненых, но операция еще не закончена", - сказал Чреватый.