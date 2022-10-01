Российские СМИ: Журналистка Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста

По его словам, Марина забрала с собой 11-летнюю дочь, на опекунство над которой претендует и отец девочки.

Ранее Овсянников запретил вывозить девочку за границу. У бывших супругов есть и 17-летний сын, который решил жить вместе с отцом.

В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о "фейках" про российскую армию из-за ее пикета на Софийской набережной 15 июля, во время которого она держала плакат с надписью "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".