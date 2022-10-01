Нарушения на выборах: начаты три административных процесса; СГБ проверяет более 50 сигналов

В течение дня была получена информация о таких нарушениях, как неснятые агитационные плакаты и другие агитационные материалы, а также о возможных нарушениях общественного порядка.

Каждое сообщение проверяется, и в нескольких случаях информация не подтвердилась. В то же время начато три процесса о размещении предвыборных агитационных материалов в Рижском, Земгальском и Видземском регионах, а еще по нескольким случаям информация проверяется.

В целом полиция оценивает день выборов как спокойный, без серьезных инцидентов и нарушений.

СГБ получила более 50 сигналов о возможных нарушениях в ходе выборов

Служба государственной безопасности (СГБ) в предвыборный период и в день выборов до 16:00 получила более 50 сигналов о возможных нарушениях, включая противоправное влияние на свободный выбор избирателей, сообщили агентству LETA в службе.

Некоторые сигналы уже проверены, и признаки противоправных действий не подтвердились, а другие еще проверяются. Уголовных дел о нарушениях на выборах СГБ не возбуждала.

В день выборов СГБ работает в усиленном режиме, наблюдая за ходом голосования и проверяя поступающую информацию о возможных нарушениях. СГБ отмечает, что пока выборы проходят спокойно, без каких-либо серьезных инцидентов.

Сообщать СГБ о нарушениях можно по круглосуточному телефону 67 208 964, по адресу электронной почты dd@vdd.gov.lv или в твиттере на аккаунте @Valsts_drosiba.