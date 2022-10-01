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Видео ⟩ "Наш главный партнер - Нацобъединение". Первый комментарий "Объединенного списка"

Эрика Сташкевич Елена Фещенко (Савейко) Артем Липин
"Наш главный партнер - Нацобъединение". Первый комментарий "Объединенного списка"
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Граждане Латвии сделали свой выбор! Пока идет подсчет голосов на избирательных участках, RUS TVNET проводит видеовключения из офисов партий. Сейчас на очереди партия "Объединенный список". Говорим с кандидатом в депутаты от партии Игорем Раевым.

Игорь Раев сказал RUS TVNET, что надеется, что партия выйдет на первое место. Сейчас, по результатам опросов избирателей, партия находится на втором месте с 11,5% голосов.

"Надо спокойно дождаться 2 октября, когда увидим реальные результаты, и тогда мы сможем начать реальные переговоры. У нас есть партии, с которыми мы готовы начать переговоры сразу", - говорит Раев о возможных результатах выборов. 

Главным партнером партии Раев назвал "Национальное объединение". На вопрос, что же скажут на это русскоязычные избиратели партии, он ответил: "Фишка "Объединенного списка" - объединять людей, а не разъединять по различным категориям. У нас есть граждане этой страны, которые голосуют здесь. Абсолютно неважно, из какой говорящей среды они пришли. Они все граждане Латвии. У нас есть единый язык". 

Раев не считает, что партия подводит русскоязычных избирателей, начиная сотрудничество с "Нацобъединением", так как цели этой партии очень близки "Объединенному списку". 

Как прошел главный день голосования, что показывают промежуточные итоги, где результатов выборов ждут сами политики и как оценивают свои шансы пройти в Сейм - об этом раз в час рассказывают журналисты RUS TVNET Эрика Сташкевич и Артем Липин.

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