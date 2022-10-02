В субботу, 1 октября, в Латвии прошли выборы в 14-й Сейм. Смотрите, как партии ждали результатов подсчетов.
Фото ⟩ Аккордеон у Нацобъединения, танцы в "Для развития/За!" и уточки. Штабы партий в ночь выборов
Аккордеон у Нацобъединения, танцы в "Для развития/За!" и уточки. Штабы партий в ночь выборов
Галерея: Партия "Национальное объединение" ждет подсчета голосов
Галерея: Партия "Прогрессивные" ждет подсчета голосов
Галерея: Партия "За развитие/За!" ждет подсчета голосов
Галерея: Партия "Новое Единство" ждет подсчета голосов
Галерея: "Согласие" ждет подсчета голосов
Галерея: Партия "Объединенный список" ждет подсчета голосов
Галерея: СЗК ждет подсчета голосов
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