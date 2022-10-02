Вс, 2.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Аккордеон у Нацобъединения, танцы в "Для развития/За!" и уточки. Штабы партий в ночь выборов

rus.tvnet.lv
Аккордеон у Нацобъединения, танцы в "Для развития/За!" и уточки. Штабы партий в ночь выборов
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Кришьянис Кариньш в штабе "Нового Единства" ждет результатов выборов
Кришьянис Кариньш в штабе "Нового Единства" ждет результатов выборов Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 1 октября, в Латвии прошли выборы в 14-й Сейм. Смотрите, как партии ждали результатов подсчетов.

Галерея: Партия "Национальное объединение" ждет подсчета голосов

Галерея: Партия "Прогрессивные" ждет подсчета голосов  

Галерея: Партия "За развитие/За!" ждет подсчета голосов  

Галерея: Партия "Новое Единство" ждет подсчета голосов  

Галерея: "Согласие" ждет подсчета голосов  

Галерея: Партия "Объединенный список" ждет подсчета голосов  

Галерея: СЗК ждет подсчета голосов  

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх