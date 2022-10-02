Что потопило "Согласие" и "Каждому и каждой"?

По его мнению, выход Гобземса из партии означает нарциссическую травму, так как ранее он презентовал себя как "все пойдут голосовать за нас, только дебилы нет".

"Это разочарование не в себе, а в избирателях и членах партии".

"К сожалению, электорат не следит за кодексами этики партии, которые в своем роде важнее программ, в которых в основном "мед" - пишется ли в них по поводу реакции на скандалы однопартийцев? Во-вторых, будет ли кодекс этики реализован, если однопартиец поступает неэтично, если против него заведено уголовное дело".

Говоря о "раздражительности на дебатах", психотерапевт указывает, что это указывает на неспособность выдерживать критику. "Если человек, как только поднимаются некрасивые дела, говорит "вас подкупила коалиция" и выдвигает теории заговора, это означает, что партия, которая не выслушивает критику, развиваться не будет".

По его мнению, важно, учатся ли партии на своих ошибках, или же "говорят пустыми лозунгами".

Артур Утинанс считает, что в этом созыве "чудес не будет", ожидается долгосрочная работа. Улучшение этики, морали и репутации партий возможно в результате давления выборов.