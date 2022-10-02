Результаты партии Шлесерса "Латвия на первом месте" улучшил электорат, недовольный ограничениями в пандемию, и те, кто больше не хотел голосовать за "Согласие", так как снос памятника и достижения украинцев в ходе войны вызвали у них нарциссическую травму, заявил психотерапевт клиники психосоматики Рижского университета им. Страдиня и доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Артур Утинанс, указывая, что высокие результаты отдельных партий еще раз подтверждают мифологичность мышления электората.
Что потопило "Согласие" и "Каждому и каждой"?
Психотерапевт считает, что большую активность стимулировала тревога части избирателей по поводу ограничений из-за пандемии, кроме того, общество мобилизовала развязанная Россией война в Украине.
Артур Утинанс говорит, что его удивили достижения СЗК и результат партии Шлесерса "Латвия на первом месте". Возможно, партию Шлесерса выбрала часть русскоязычных, которые больше не хотели голосовать за "Согласие". Преодоление пятипроцентного барьера можно объяснить тем, что христиане этой партии активно выступали против ковид-ограничений.
В свою очередь достижения СЗК скорее подтверждают "мифологическое мышление" избирателей, в частности, утверждение:
"Лембергс - хозяин, который делится с другими".
Проигрыш "Согласия" на выборах он связывает со вторжением Путина в Украину, что вызвало в русскоязычном электорате разочарование. "То, что украинцы побеждают, для этого электората - нарциссическая травма, что вместе со сносом памятника в Пардаугаве привело к разочарованию в "Согласии", которое, по их мнению, ничего не добилось", - говорит психотерапевт, отмечая, что очевидно самоуверенность этого электората снизилась.
Провал "Каждому и каждой" Гобземса он связывает с чрезмерной раздражительностью и глухотой к вопросам журналистов на дебатах. "Избирателям нужно понять, что если кандидат не слушает вопросы журналистов, он после выборов не будет слышать и нужды избирателей, так как непослушание - это особенность".
По его мнению, выход Гобземса из партии означает нарциссическую травму, так как ранее он презентовал себя как "все пойдут голосовать за нас, только дебилы нет".
"Это разочарование не в себе, а в избирателях и членах партии".
"К сожалению, электорат не следит за кодексами этики партии, которые в своем роде важнее программ, в которых в основном "мед" - пишется ли в них по поводу реакции на скандалы однопартийцев? Во-вторых, будет ли кодекс этики реализован, если однопартиец поступает неэтично, если против него заведено уголовное дело".
Говоря о "раздражительности на дебатах", психотерапевт указывает, что это указывает на неспособность выдерживать критику. "Если человек, как только поднимаются некрасивые дела, говорит "вас подкупила коалиция" и выдвигает теории заговора, это означает, что партия, которая не выслушивает критику, развиваться не будет".
По его мнению, важно, учатся ли партии на своих ошибках, или же "говорят пустыми лозунгами".
Артур Утинанс считает, что в этом созыве "чудес не будет", ожидается долгосрочная работа. Улучшение этики, морали и репутации партий возможно в результате давления выборов.
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