В Курземе лидерство на выборах разделили "Объединенный список" и СЗК

На втором месте в Курземе - Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 21,1% голосов избирателей, который также может получить три мандата.

Третье место занимает "Новое Единство" - 16,44% голосов, а 10,25% избирателей в Курземе проголосовали за Национальное объединение. Обе партии могут получить по два мандата.

Остальным партиям в Курземском избирательном округе не удалось преодолеть 5%-ный барьер. 4,8% избирателей проголосовали за "Прогрессивных", 4,27% - за партию "Латвия на первом месте".

В Курземе на выборы явились 63,86% избирателей.