В Курземе на завершившихся выборах в 14-й Сейм лучшего результата достиг "Объединенный список" (ОС), который получил поддержку 22,05% избирателей в этом округе и претендует на три мандата, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
В Курземе лидерство на выборах разделили "Объединенный список" и СЗК
В Курземе лидерство на выборах разделили "Объединенный список" и СЗК
На втором месте в Курземе - Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 21,1% голосов избирателей, который также может получить три мандата.
Третье место занимает "Новое Единство" - 16,44% голосов, а 10,25% избирателей в Курземе проголосовали за Национальное объединение. Обе партии могут получить по два мандата.
Остальным партиям в Курземском избирательном округе не удалось преодолеть 5%-ный барьер. 4,8% избирателей проголосовали за "Прогрессивных", 4,27% - за партию "Латвия на первом месте".
В Курземе на выборы явились 63,86% избирателей.
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