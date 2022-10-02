Ринкевич: Шадурскиса и Рейрса в министерских креслах не будет

На вопрос, означает ли это, что в следующем правительстве "Новое Единство" не станет выдвигать Яниса Рейрса и Карлиса Шадурскиса на должности министров, Ринкевич ответил, что,

согласно принятому сегодня правлением "Нового Единства" решению, ни Рейрс, ни Шадурскис не будут занимать министерские должности.

По словам Ринкевича, такое решение объясняется уважением к мнению, выраженному на выборах избирателями, которые вычеркнули в списках кандидатов в депутаты конкретных кандидатов.

Уже сообщалось, что Шадурскис, не прошедший в 14-й Сейм, является депутатом, имя которого чаще всего (8849 раз) было вычеркнуто из списка "Нового Единства". Рейрс также не прошел в Сейм нового созыва: несмотря на 4288 полученных плюсов, он был вычеркнут 4087 избирателями.

По имеющейся на данный момент на сайте Центральной избирательной комиссии информации, "Новое Единство" может получить в следующем Сейме 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10 и "Латвия на первом месте" - девять мандатов.