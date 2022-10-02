Результат Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах в 14-й Сейм является самым высоким с 2011 года, поэтому у партии еще "все впереди", заявил лидер фракции РСЛ Мирослав Митрофанов.
Митрофанов: у РСЛ "все впереди"
По его словам, в 2011 году партия получила менее 1% голосов, в 2014 году - 1,4% в 2018 году - 3,2%, тогда как в этом году она достигла 3,65% голосов. Митрофанов признал, что прогресс идет медленно и это не дает партии возможности работать в парламенте,
но с другой стороны - "у партии все впереди, она будет продолжать работать и со временем обеспечит свое представительство в парламенте".
После выборов РСЛ планирует оценить допущенные ошибки и в ближайшие несколько месяцев надеется опубликовать аналитические результаты идей партии относительно будущего направления развития.
Митрофанов подчеркивает: в настоящее время ясно, что одно из направлений, к которому должна стремиться партия, - это формирование широкой коалиции вместе с другими партиями.
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