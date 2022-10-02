Митрофанов: у РСЛ "все впереди"

По его словам, в 2011 году партия получила менее 1% голосов, в 2014 году - 1,4% в 2018 году - 3,2%, тогда как в этом году она достигла 3,65% голосов. Митрофанов признал, что прогресс идет медленно и это не дает партии возможности работать в парламенте,