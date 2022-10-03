Родителям части рижских школьников придется доплачивать за обеды

Изменения касаются 249 учебных заведений самоуправления и более 93 000 учащихся.

Питание учащихся 1-4-х классов и в дальнейшем будет полностью покрываться из государственного и муниципального бюджетов. Также самоуправление будет полностью покрывать стоимость питания детям из малообеспеченных и малоимущих семей, многодетных семей, сиротам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей.

За остальных детей родителям придется доплачивать 1,15 евро в день.

В столице создана система регистрации школьных обедов pusdienlaiks.lv, где родители могут внести плату за питание.

По состоянию на четверг в системе было зарегистрировано более 28 тыс. учащихся.