От преодоления 5-процентного барьера "Для развития/За!" отделили 250 голосов, в своем Twitter указал министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.
"Для развития/За!" до прохода в Сейм не хватило пары сотен голосов: реакция министров
Плешс также поблагодарил каждого избирателя, который доверил свой голос "Для развития/За!" и подчеркнул, что это живое доказательство того, насколько важным является голос каждого человека.
"Мне радостно, что мы живем в демократии и у каждого есть голос. Будем это хранить!" - написал министр охраны среды и регионального развития.
Saku milzīgu paldies visiem, kas vēlēšanās savu balsi uzticēja @AttistibaiPar. Līdz 5% barjeras pārvarēšanai mūs šķīra 250 balsis. Šis ir dzīvs pierādījums tam, cik svarīga ir katra cilvēka balss. Man ir prieks, ka mēs dzīvojam demokrātijā un katram ir balss. Sargāsim to!— Artūrs Toms Plešs (@ArtursToms) October 2, 2022
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поздравил партию "Новое Единство" с победой на выборах в 14-й Сейм и отметили, что "рулить государственным кораблем в столь бурном море будет трудной работой".
Также он поздравил с успехом "Прогрессивных" и похвалил их ценности европейского либерализма.
Vēlos arī apsveikt vēlēšanu uzvarētājus @Jauna_Vienotiba. Stūrēt valsts kuģi tik vētrainā jūrā būs grūts darbs.— Daniels Pavluts 🇱🇻 🇺🇦 (@pavluts) October 2, 2022
Pavisam sirsnīgi vēlējumi @Progresivie - īsta eiropiska liberālisma sardzē 14.Saeimā paliekat jūs vieni paši, centriski konservatīvas politikas ielenkumā. Izturību! https://t.co/etcDS35vQk
RUS TVNET уже писал, что и министр обороны Артис Пабрикс в микроблоге Twitter поблагодарил как тех, кто его поддержал, так и тех, кто не голосовал за него.
"От всего сердца благодарю всех сторонников, а также тех, кто за меня не голосовал. Я проиграл на выборах, и мой активный этап на руководящих должностях в политике Латвии заканчивается. До создания нового правительства продолжу исполнять обязанности министра обороны с чистой совестью как патриот Латвии", - написал министр в Twitter.
Напомним, вчера вечером стали известные окончательные результаты выборов в 14-й Сейм. Барьер в 5% преодолели семь партий, лидером стала партия "Новое Единство", которая получила 26 мест в парламенте.
Согласно размещенной в настоящее время на сайте ЦИК информации, "Новое Единство" может получить в следующем Сейме 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.
Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм
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