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"Для развития/За!" до прохода в Сейм не хватило пары сотен голосов: реакция министров

rus.tvnet.lv
"Для развития/За!" до прохода в Сейм не хватило пары сотен голосов: реакция министров
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Фото: Zane Bitere / LETA

От преодоления 5-процентного барьера "Для развития/За!" отделили 250 голосов, в своем Twitter указал министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.

Плешс также поблагодарил каждого избирателя, который доверил свой голос "Для развития/За!" и подчеркнул, что это живое доказательство того, насколько важным является голос каждого человека.

"Мне радостно, что мы живем в демократии и у каждого есть голос. Будем это хранить!" - написал министр охраны среды и регионального развития.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поздравил партию "Новое Единство" с победой на выборах в 14-й Сейм и отметили, что "рулить государственным кораблем в столь бурном море будет трудной работой".

Также он поздравил с успехом "Прогрессивных" и похвалил их ценности европейского либерализма.

RUS TVNET уже писал, что и министр обороны Артис Пабрикс в микроблоге Twitter поблагодарил как тех, кто его поддержал, так и тех, кто не голосовал за него.

"От всего сердца благодарю всех сторонников, а также тех, кто за меня не голосовал. Я проиграл на выборах, и мой активный этап на руководящих должностях в политике Латвии заканчивается. До создания нового правительства продолжу исполнять обязанности министра обороны с чистой совестью как патриот Латвии", - написал министр в Twitter.

Напомним, вчера вечером стали известные окончательные результаты выборов в 14-й Сейм. Барьер в 5% преодолели семь партий, лидером стала партия "Новое Единство", которая получила 26 мест в парламенте.

Полученные мандаты на выборах в 14-й Сейм.
Полученные мандаты на выборах в 14-й Сейм. Фото: TVNET

Согласно размещенной в настоящее время на сайте ЦИК информации, "Новое Единство" может получить в следующем Сейме 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.

Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм

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