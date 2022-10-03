"Для развития/За!" до прохода в Сейм не хватило пары сотен голосов: реакция министров

RUS TVNET уже писал, что и министр обороны Артис Пабрикс в микроблоге Twitter поблагодарил как тех, кто его поддержал, так и тех, кто не голосовал за него.

"От всего сердца благодарю всех сторонников, а также тех, кто за меня не голосовал. Я проиграл на выборах, и мой активный этап на руководящих должностях в политике Латвии заканчивается. До создания нового правительства продолжу исполнять обязанности министра обороны с чистой совестью как патриот Латвии", - написал министр в Twitter.

Напомним, вчера вечером стали известные окончательные результаты выборов в 14-й Сейм. Барьер в 5% преодолели семь партий, лидером стала партия "Новое Единство", которая получила 26 мест в парламенте.

Полученные мандаты на выборах в 14-й Сейм. Фото: TVNET

Согласно размещенной в настоящее время на сайте ЦИК информации, "Новое Единство" может получить в следующем Сейме 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13, "За стабильность!" - 11, "Прогрессивные" - 10, "Латвия на первом месте" - девять мандатов.

Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм