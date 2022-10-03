Полиция готовит уголовное дело в отношении Ксении Собчак

Анонимный источник сообщает, что в действиях журналистки усмотрели распространение "фейков" о российской власти (статья 207.3 УК), а именно "о государственном финансировании фестивалей".

Ранее МВД России объявило в розыск режиссера-документалиста Виталия Манского. "Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска - разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе министерства.

Ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале заявила, что режиссер Никита Михалков написал на Манского заявление, обвинив его в клевете по части 2 статьи 128.1 УК РФ. Поясняется, что поводом написать заявление для Михалкова стало интервью Манского Собчак, которое он дал в Риге в 2022 году, где документалист заявил, что на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85 процентов бюджета".

На вопрос корреспондента "Осторожно Media", делают ли это для того, чтобы он точно не вернулся в Россию, Манский ответил: "Мне уже 100 раз прямо говорили. Теперь решили действовать".

Журналистка проходит по этому делу в качестве свидетеля. На допросе она сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. Решение о возбуждении уголовного дела должны принять в СК в течение месяца.

Напомним, в сентябре стало известно, что полиция проверяет Ксению Собчак по административной статье о распространении гей-пропаганды.