Пн, 3.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Массовая драка в Пурвциемсе: участвовало до 20 человек

rus.tvnet.lv
Массовая драка в Пурвциемсе: участвовало до 20 человек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Последствия массовой драки в Пурвциемсе.
Последствия массовой драки в Пурвциемсе. Фото: Кадр из видео

В воскресенье, 2 октября, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено большое скопление полицейских машин и экипажей скорой помощи возле входа в клуб Rigonda. Портал RUS TVNET обратился в Госполицию за объяснением произошедшего.

Как порталу RUS TVNET рассказали в Госполиции, утром 2 октября на улице Ницгалес произошел конфликт между несколькими людьми. По информации Госполиции, в нем участвовало 15-20 человек. Причины произошедшего пока выясняются.

@fiona4ka69 жесть..#ригонда #rigonda #riga #criminal #police ♬ Police Siren - Police Siren

На данный момент в полицию было подано одно заявление о телесных повреждениях - от гражданина Латвии. Также у полиции есть информация, что в конфликте мог быть и еще один пострадавший.

Начат уголовный процесс о нанесении телесных повреждений. В результате расследования полиция надеется узнать полную картину произошедшего.

Но если верить автору видео, которым делится BreakingLV, то в этой драке "один всех раскидал".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх