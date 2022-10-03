Видео ⟩ Массовая драка в Пурвциемсе: участвовало до 20 человек

Как порталу RUS TVNET рассказали в Госполиции, утром 2 октября на улице Ницгалес произошел конфликт между несколькими людьми. По информации Госполиции, в нем участвовало 15-20 человек. Причины произошедшего пока выясняются.

На данный момент в полицию было подано одно заявление о телесных повреждениях - от гражданина Латвии. Также у полиции есть информация, что в конфликте мог быть и еще один пострадавший.

Начат уголовный процесс о нанесении телесных повреждений. В результате расследования полиция надеется узнать полную картину произошедшего.

🇱🇻 Šorīt pie tirdzniecības centra Dzelzavas un Nīcgales ielas krustojumā #Purvciems (#Rīga, #Latvija) notika attiecību skaidrošana. Uz negadījuma vietu ieradās ievērojams policijas mašīnu skaits, ka arī mediķi sniedza palīdzību cietušajam.

🎥 J.L.B. pic.twitter.com/fkQjQeBrd8 — BreakingLV (@breakinglv) October 2, 2022

Но если верить автору видео, которым делится BreakingLV, то в этой драке "один всех раскидал".