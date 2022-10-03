В воскресенье, 2 октября, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено большое скопление полицейских машин и экипажей скорой помощи возле входа в клуб Rigonda. Портал RUS TVNET обратился в Госполицию за объяснением произошедшего.
Видео ⟩ Массовая драка в Пурвциемсе: участвовало до 20 человек
Как порталу RUS TVNET рассказали в Госполиции, утром 2 октября на улице Ницгалес произошел конфликт между несколькими людьми. По информации Госполиции, в нем участвовало 15-20 человек. Причины произошедшего пока выясняются.
На данный момент в полицию было подано одно заявление о телесных повреждениях - от гражданина Латвии. Также у полиции есть информация, что в конфликте мог быть и еще один пострадавший.
Начат уголовный процесс о нанесении телесных повреждений. В результате расследования полиция надеется узнать полную картину произошедшего.
🇱🇻 Šorīt pie tirdzniecības centra Dzelzavas un Nīcgales ielas krustojumā #Purvciems (#Rīga, #Latvija) notika attiecību skaidrošana. Uz negadījuma vietu ieradās ievērojams policijas mašīnu skaits, ka arī mediķi sniedza palīdzību cietušajam.— BreakingLV (@breakinglv) October 2, 2022
🎥 J.L.B. pic.twitter.com/fkQjQeBrd8
Но если верить автору видео, которым делится BreakingLV, то в этой драке "один всех раскидал".
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