Владелец дома в Агенскалнсе, говорит, что здание нуждается в ремонте здания, после того, как автомобиль врезался в стену деревянного дома. Водитель утверждает, что машина потеряла управление на мокрой дороге, и ему пришлось выбирать - въехать в другой транспорт или в дом, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Агенскалнсе водитель врезался в стену дома
Утром в пятницу, 30 сентября, перекресток улиц Бишу и Ауглю оказался роковым для водителя Citroen. При повороте налево водитель не справился с управлением и врезался в стену здания.
Водитель Citroen говорит, что потерял управление автомобилем на мокрой дороге, рядом с перекрестком. Он попытался выпрямить траекторию движения, но не смог и врезался в угол дома. По его словам, скорость была невысокой - максимум 30 километров в час.
Но повреждения как здания, так и автомобиля позволяют предположить, что скорость была выше. Хозяин дома в момент удара находился с другой стороны дома, но говорит, что ощутил удар.
Ущерб, нанесенный зданию, возможно, покроет страховка Octa, но поскольку у водителя Citroen не было страховки Kasko, ремонт автомобиля придется выполнять за свой счет.
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