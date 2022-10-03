Видео ⟩ В Агенскалнсе водитель врезался в стену дома

Утром в пятницу, 30 сентября, перекресток улиц Бишу и Ауглю оказался роковым для водителя Citroen. При повороте налево водитель не справился с управлением и врезался в стену здания.

Водитель Citroen говорит, что потерял управление автомобилем на мокрой дороге, рядом с перекрестком. Он попытался выпрямить траекторию движения, но не смог и врезался в угол дома. По его словам, скорость была невысокой - максимум 30 километров в час.

Но повреждения как здания, так и автомобиля позволяют предположить, что скорость была выше. Хозяин дома в момент удара находился с другой стороны дома, но говорит, что ощутил удар.

Ущерб, нанесенный зданию, возможно, покроет страховка Octa, но поскольку у водителя Citroen не было страховки Kasko, ремонт автомобиля придется выполнять за свой счет.