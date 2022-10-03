Экс-глава ЦРУ описал возможный ответ НАТО на ядерный удар РФ

Экс-директор ЦРУ: Путин необратимо проигрывает

Даже использование Путиным ядерного оружия в Украине не изменит обстановку на поле боя, считает Дэвид Петреус. По его словам, попытка аннексии украинской территории - это "отчаянный" шаг Путина. "Он проигрывает, и реальность на поле боя, с которой он сталкивается, на мой взгляд, необратима. Никакая мобилизация или аннексия, никакие даже завуалированные ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации", - сказал бывший директор ЦРУ.

По оценке Петреуса, за последние семь месяцев Украина мобилизовала, оснастила, обучила и организовала свою армию "несравнимо лучше России", в результате чего украинские вооруженные силы сейчас "больше и гораздо эффективнее" российских.

"В данным момент нет ничего, что он (Путин. - Ред.) может с этим поделать. Поражения на поле боя будут продолжаться. Единственный вопрос состоит в том, когда мы начнем видеть не сдачу в плен отдельных солдат и подразделений, а крах более крупных формирований. Я думаю, это грядет", - предсказал Дэвид Петреус.