Latvijas pasts: от имени компании работают мошенники

В компании заявляют, что от имени Latvijas pasta рассылаются текстовые сообщения, в которых предлагается обновить адрес доставки отправления.

Компания советует обратить особое внимание на веб-сайт, на который предлагается перейти – если он покажется подозрительным, клиентам лучше уточнить информацию в Центре обслуживания клиентов Latvijas pasts по телефонам 67008001, 27008001, написав на электронную почту info@pasts.lv или на страницах в социальных сетях компании.