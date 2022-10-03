По словам представителей компании, мошенники продолжают активно действовать от имени Latvijas pasts.
Latvijas pasts: от имени компании работают мошенники
Latvijas pasts: от имени компании работают мошенники
В компании заявляют, что от имени Latvijas pasta рассылаются текстовые сообщения, в которых предлагается обновить адрес доставки отправления.
Компания советует обратить особое внимание на веб-сайт, на который предлагается перейти – если он покажется подозрительным, клиентам лучше уточнить информацию в Центре обслуживания клиентов Latvijas pasts по телефонам 67008001, 27008001, написав на электронную почту info@pasts.lv или на страницах в социальных сетях компании.
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