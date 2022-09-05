Компании в Латвии и Литве столкнулись с попытками нового вида мошенничества с использованием услуги финансирования счетов (факторинга), предупреждает Каспарс Баронс, исполнительный директор факторинговой компании Factris Latvia.
Предпринимателей предупреждают о новой схеме мошенничества
Схема мошенничества во всех известных случаях - в основном одинакова, лишь немного отличаются нюансы попыток усыпить бдительность предпринимателей. Чтобы не стать жертвой мошенников, К. Баронс дает несколько простых конкретных рекомендаций по проверке подлинности предложений потенциальных деловых партнеров.
Выманить пытаются не деньги, а товар
Новая схема мошенничества примечательна тем, что у компаний пытаются выманить не деньги, а товары. А именно,
фиктивный покупатель товара, выдавая себя за какую-то другую, известную на рынке и надежную компанию, сам связывается с продавцом и выражает заинтересованность в заказе значительного количества товара,
говорит К. Баронс. Одновременно указывается, что покупатель работает только с послеоплатой. Если продавец все же настаивает на получении хотя бы частичной предоплаты, покупатель предлагает продавцу обратиться в факторинговую компанию для получения от нее оплаты счета (до 90%). В случае удавшегося мошенничества "покупатель" товара исчезнет после получения товара, и факторинговая компания не сможет взыскать с него финансирование выставленных счетов.
В одном из таких случаев латвийской фармацевтической/медицинской компании поступило от нового покупателя (покупатель, с которым ранее не велось сотрудничества) предложение продать впитывающие прокладки. Покупателем якобы являлся респектабельный розничный продавец потребительских товаров из Франции, работающий с 1978 года и чей оборот в 2021 году достиг 141 млн евро. Был предложен 30-дневный срок послеплаты счета, а после отказа было предложено воспользоваться услугой факторинга. Продавец обратился в факторинговую компанию с просьбой выдать застрахованное факторинговое финансирование в размере 30 000 евро.
В другой ситуации другая латвийская компания получила предложение якобы от французского супермаркета, который заинтересовался приобретением картофельных чипсов. И опять покупатель настаивал на счете с оплатой и категорически отвергал любую предоплату. При этом требовал применить к сделке условия DDP правил международной торговли Incoterms, которые предусматривают, что за доставку, транспортировку товара, урегулирование таможенных и налоговых формальностей и оплату товара ответственность несет продавец. Продавец обратился в факторинговую компанию с просьбой выдать факторинговое финансирование в размере 20 000 евро.
Третья схема была немного сложнее и более замысловатой. В данном случае продавец-посредник (литовская компания) получил предложение о покупке клееной фанеры от покупателя - респектабельной бельгийской компании, с которой он уже сотрудничал ранее, только на этот раз объем предложенной сделки в пять раз превышал предыдущие. Вдобавок, в связи с войной в Украине и прекращением поставок из России и Беларуси, вместо обычных поставщиков было предложено импортировать фанеру из какой-то бразильской компании. На этот раз сумма запрашиваемого факторингового финансирования достигла уже 150 000 евро.
Как распознать мошенников?
Во всех трех упомянутых случаях факторинговая компания Factris в ходе проверки обнаружила мошенничество и остановила сделку. Независимо от того, насколько хитрой и изощренной является схема, существует несколько относительно легко распознаваемых подозрительных признаков, указывающих на возможно мошенническую следку, объясняет Каспарс Баронс.
Первым "красным флажком" является то, что покупатель товара сам первым связывается с продавцом, и уже для первой сделки устанавливает условие послеоплаты, и, в частности, первым предлагает воспользоваться услугой факторинга для сделки (в одном из описанных случаев даже сам подготовил и выслал подписанный со своей стороны трехсторонний договор, хотя обычно его подготавливает и рассылает факторинговая компания); аналогично в этом контексте подозрение также вызывает требование о применении условий DDP правил Incoterms.
Во-вторых, получив предложение подобного рода, всегда следует тщательно проверить соответствие контактов отправителя официальным контактам компании (за которую себя выдает отправитель). Иногда подозрительные адреса электронной почты можно идентифицировать с первого взгляда (например, отправлено с обычной электронной почты gmail), однако в других случаях предпринимаются попытки зарегистрировать похожие адреса электронной почты и домены, которые могут создать впечатление официальных контактов компании (например, домен "vanguysegroup.be", хотя официальный домен компании — "vanguyse.be"). В таком случае можно провести проверку в Google по названию компании, найти ее официальный сайт и сравнить адреса электронной почты и адреса электронной почты указанных сотрудников. Рекомендуется проверить домен на сайте who.is, где можно найти информацию о том, когда компания была зарегистрирована (в одной из упомянутых ситуаций - всего за два дня до выставления счета).
В-третьих, следует обратить внимание на конкретного сотрудника компании, подписавшего предложение. Следует оценить, действительно ли этот сотрудник занимает наиболее подходящую должность в компании для отправки такого письма. Зачастую мошенники не могут установить личности ответственных сотрудников, поэтому они обходятся тем, что могут найти — в одном случае использовалось имя сотрудника связанной компании. Следует учесть, что отправленные документы на первый взгляд могут выглядеть подписанными и скрепленными печатью, но присмотревшись повнимательнее, видно, что подпись или печать выглядят как дигитально скопированный элемент.
В-четвертых, следует выяснить, соответствует ли указанный адрес доставки товара официальным адресам компании для доставки. В одной из ситуаций местом доставки был указан некий многоквартирный дом (это можно определить, посмотрев конкретный адрес в Google Street View), во второй ситуации - склад, но обычный склад, который может арендовать любое лицо, и не имеющий отношения к официальным складам компании (мошенники обычно арендуют склад на несколько дней).
Наконец, иногда для подтверждения подозрений в мошенничестве достаточно зайти на официальный сайт компании покупателя — как и в вышеупомянутой ситуации, на нем уже были опубликованы сообщения о том, что название компании используется в мошеннических целях. Так же при получении подозрительного предложения по сделке стоит обсудить его в широком кругу сотрудников компании, не принимая единоличных и поспешных решений, советует К. Баронс.
Факторинг – это стремительно развивающаяся, инновационная услуга финансирования предприятий, когда компания – продавец товаров или услуг – может получить кредит в размере до 90% от суммы неоплаченных счетов, выставленных его клиентам. Факторинг позволяет получить оплату фактических счетов сразу после их выставления, а не через 30, 60, 90 дней, а то и дольше, что является наиболее распространенными сроками послеоплаты счетов. Такое решение часто целесообразно в ситуациях, когда компании срочно необходимы оборотные средства. Более того, механизм факторинга обычно также включает в себя проверку клиентов компании (факторинговой компанией и страховщиком) и страхование от неоплаты счетов, что также позволяет исключить заключение мошеннических сделок.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!