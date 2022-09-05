Предпринимателей предупреждают о новой схеме мошенничества

В другой ситуации другая латвийская компания получила предложение якобы от французского супермаркета, который заинтересовался приобретением картофельных чипсов. И опять покупатель настаивал на счете с оплатой и категорически отвергал любую предоплату. При этом требовал применить к сделке условия DDP правил международной торговли Incoterms, которые предусматривают, что за доставку, транспортировку товара, урегулирование таможенных и налоговых формальностей и оплату товара ответственность несет продавец. Продавец обратился в факторинговую компанию с просьбой выдать факторинговое финансирование в размере 20 000 евро.

Третья схема была немного сложнее и более замысловатой. В данном случае продавец-посредник (литовская компания) получил предложение о покупке клееной фанеры от покупателя - респектабельной бельгийской компании, с которой он уже сотрудничал ранее, только на этот раз объем предложенной сделки в пять раз превышал предыдущие. Вдобавок, в связи с войной в Украине и прекращением поставок из России и Беларуси, вместо обычных поставщиков было предложено импортировать фанеру из какой-то бразильской компании. На этот раз сумма запрашиваемого факторингового финансирования достигла уже 150 000 евро.

Как распознать мошенников?

Во всех трех упомянутых случаях факторинговая компания Factris в ходе проверки обнаружила мошенничество и остановила сделку. Независимо от того, насколько хитрой и изощренной является схема, существует несколько относительно легко распознаваемых подозрительных признаков, указывающих на возможно мошенническую следку, объясняет Каспарс Баронс.