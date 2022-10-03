Нобелевскую премию получил шведский генетик Сванте Паабо, расшифровавший геном неандертальца

При этом нельзя сказать, что победа Паабо была предсказуемой.

Авторитетная компания Clarivate хоть и не занимается прогнозами, но ежегодно составляет список лучших научных работ на основе их цитируемости. В этом году работа Паабо не вошла в их список "лауреатов по цитируемости". Многие эксперты ожидали, что Нобелевская премия будет вручена за исследование, более близкое именно к медицине.

Нобелевские премии по физиологии и медицине

С 1901 года всего присуждались 112 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 224 человека. Премия не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.

В уставе Нобелевского фонда говорится: "Если ни одна из рассматриваемых работ не окажется имеющей значение, указанное в первом абзаце, призовые деньги сохраняются до следующего года".

39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 34 премии разделили между собой два лауреата. 39 премий были поделены между тремя лауреатами.

Реплики нобелевских медалей Фото: Getty Images

В уставе Нобелевского фонда сказано: сумма премии может быть разделена поровну между двумя работами, каждая из которых считается достойной премии. Если работа, подлежащая награждению, создана двумя или тремя лицами, премия присуждается им совместно. Более чем трем лицам одновременно премия не присуждается.

Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине - 12 женщин. Из них лишь Барабара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.