Премия вручена ему за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека, - сообщил Нобелевский комитет.
Нобелевскую премию получил шведский генетик Сванте Паабо, расшифровавший геном неандертальца
Шведский генетик Сванте Паабо получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.
Премия вручена ему за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека, - сообщил Нобелевский комитет.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J
Нильс-Йоран Ларссон из Нобелевского комитета объяснил значение работы Паабо: "Его вклад, имевший решающее значение для получения премии, заключается в том, что он разработал методы анализа и восстановления древней ДНК. ДНК в древних костях сильно разлагается, а также подвергается химическому повреждению, и вдобавок ко всему ДНК сильно загрязняется контакта с бактериями и людей, работавшими с образцами. Паабо использовал существующие технологии по мере их развития и внедрил свои собственные методы для уточнения анализа древней ДНК".
В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они определили, каким образом внешняя температура или, например, прикосновение инициируют нервные импульсы и превращаются в человеческие ощущения.
Паабо и палеогенетика
Паабо - шведский биолог, один из основателей палеогенетики.
Сванте Паабо секвенировал геном неандертальца - вымершего родственника современного человека. Ученый также обнаружил, что передача генов произошла от ныне вымерших гоминидов к Homo Sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад.
В практическом смысле это исследование важно, потому что эти гены продолжают влиять на современного человека - например, на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции.
С самого начала своей карьеры Паабо интересовался, можно ли применить современные методы генетических исследований для изучения ДНК неандертальцев.
Он столкнулся с серьезной проблемой: со временем ДНК химически модифицируется и распадается на короткие фрагменты. Это не остановило Паабо, который продолжил работать над методами изучения ДНК древних людей. Вместе с коллегами Паабо разработал специальную методику максимально полного изъятия ДНК из останков.
В 2008 году в Денисовой пещере на юге Сибири обнаружили фрагмент кости пальца возрастом 40 тысяч лет. Команда Паабо обнаружила, что кость содержит невероятно хорошо сохранившуюся ДНК, и начала работу.
В 2010 году специалисты расшифровали-таки последовательность ДНК так называемого денисовского человека. Открытия Паабо усовершенствовали наше понимание истории эволюции. Теперь мы знаем, что в то время, когда Homo Sapiens мигрировал из Африки, Евразию населяли по меньшей мере две вымершие популяции гоминидов. Неандертальцы жили в западной части Евразии, тогда как денисовцы - в восточной части континента.
При этом нельзя сказать, что победа Паабо была предсказуемой.
Авторитетная компания Clarivate хоть и не занимается прогнозами, но ежегодно составляет список лучших научных работ на основе их цитируемости. В этом году работа Паабо не вошла в их список "лауреатов по цитируемости". Многие эксперты ожидали, что Нобелевская премия будет вручена за исследование, более близкое именно к медицине.
Нобелевские премии по физиологии и медицине
С 1901 года всего присуждались 112 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 224 человека. Премия не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.
В уставе Нобелевского фонда говорится: "Если ни одна из рассматриваемых работ не окажется имеющей значение, указанное в первом абзаце, призовые деньги сохраняются до следующего года".
39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 34 премии разделили между собой два лауреата. 39 премий были поделены между тремя лауреатами.
В уставе Нобелевского фонда сказано: сумма премии может быть разделена поровну между двумя работами, каждая из которых считается достойной премии. Если работа, подлежащая награждению, создана двумя или тремя лицами, премия присуждается им совместно. Более чем трем лицам одновременно премия не присуждается.
Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине - 12 женщин. Из них лишь Барабара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.
На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине - Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.
Самый пожилой лауреат - Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.
В базе данных Нобелевского комитета можно найти интересные факты о номинациях.
Например, австрийский невролог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939) 32 раза номинировался на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, но так ее и не получил. В 1929 году Нобелевский комитет по медицине нанял эксперта, который пришел к выводу, что в дальнейшем рассмотрении кандидатуры Фрейда нет необходимости, поскольку работа Фрейда не имеет доказанной научной ценности.
В 1936 году Фрейда даже номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Это сделал знакомый Фрейда, лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан.
Согласно правилам комитета, имена номинантов держатся в секрете 50 лет, поэтому о том, кто был конкурентом лауреатов этого года, мы узнаем лишь через полвека.
Ученым часто приходится десятилетиями ждать признания своих работ: научное сообщество хочет убедиться, что тот или иной прорыв в науке выдержит испытание временем.
В завещании Нобеля, правда, говорится, что награды должны присуждаться тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.
Комитет, присуждающий премии мира - единственный, который не отступает от этого правила и регулярно присуждает награду за достижения в предыдущем году.
Альфред Нобель оставил на эти цели большую часть своего состояния - более 31 млн шведских крон (сегодня это более 1,7 млрд крон, около 153 млн долларов), которые были преобразованы в фонд и инвестированы в надежные ценные бумаги. Доход от инвестиций должен ежегодно распределяться в виде призов тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.
Сумма полной Нобелевской премии на 2022 год установлена в размере 10 млн шведских крон (примерно 900 тыс. долларов).