МВД России объявило Марину Овсянникову в федеральный розыск

Министерство внутренних дел России объявило бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову в федеральный розыск. Информация об этом в понедельник, 3 октября, появилась в базе МВД.

Овсянникову обвиняют в распространении ложной информации о российских вооруженных силах. В августе ее поместили под домашний арест.

Если ее признают виновной, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Овсянникова много лет была редактором российского пропагандистского канала "Первый канал".

Ранее RUS TVNET писал, что вечером 14 марта в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После протеста Овсянникова была арестована и оштрафована на 30 000 рублей (около 250 евро). Ее отпустили, но дело против нее может быть продолжено. Овсянникова уже утверждала, что русский народ не виноват в войне России против Украины.

Позже она стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt. Это назначение вызвало возмущение у украинцев, которые живут в Берлине.