Яхты, бизнес-джеты, вертолеты. Самые экзотические способы покинуть Россию, чтобы спастись от мобилизации

Корреспондент Би-би-си написала по нескольким таким объявлениям. По одному предлагали место в фермерском самолете, совершающем перелет из Сочи в Грузию, за 20 тысяч рублей. Собеседник уверял, что пассажиры не будут иметь дело с российскими пограничниками, а сам самолет будет пролетать над нейтральными водами.

В два раза дороже - за 40 тысяч рублей - предлагали билеты на вертолет. За эти деньги можно было долететь в Грузию из Минвод. Автор объявления объяснял, что формальности будут те же, что при обычном пересечении границы, а значит, человека могут не выпустить из России. Поэтому за место в вертолете просили не полную стоимость, а 50% предоплаты.

Перевозчик уверял, что этот перелет будет абсолютно законным. Но оплатить его просил по возможности в криптовалюте, хотя российское законодательство запрещает использовать ее для оплаты покупок.

Если покупатель готов заплатить в два раза больше - 80 тысяч рублей, то перевозчик готов был пойти на "нелегальный" вариант перевоза, подробностей которого не раскрыл.

Еще один вариант перелета - на вертолете из Беслана в Тбилиси. Место стоило 20 тысяч, требовалась предоплата.