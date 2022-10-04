"РФ введет войска": ждет ли Беларусь то же, что и Украину?

Но, очевидно, Путин давит, и давит жестко, поэтому Лукашенко пришлось идти на уступки и делать вещи, которые ему неприятны - то есть, поехать в Абхазию. "Это называется прогнуться перед Москвой и Путиным", - считает Валерий Карбалевич.

При этом, белорусские госСМИ, чтобы смикшировать эффект, представили встречу с Асланом Бжания, как случайную, отмечает Карбалевич: "Лукашенко знакомился с достопримечательностями Черного моря, а тут, случайно, по дороге - Абхазия, и вдруг на дороге ее президент".

Но, для Лукашенко - это унизительная ситуация, продолжает он, визит выглядит как исполнение приказа Путина из Сочи. Кроме того, Лукашенко с 2008 года, несмотря на давление, сопротивлялся признанию самопровозглашенных республик, это был важный маркер самостоятельности. Сейчас же зависимость Лукашенко от Кремля видят не только страны Запада, но и на востоке. Для Лукашенко это очень болезненно, ведь если Беларусь - марионетка России, то проще договариваться с Москвой. И речь не о престиже, это завязано на экономику, финансы и торговлю, полагает эксперт.

"Пространство для маневра у Лукашенко сужается"