Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в сентябре этого года совершило самую большую выплату из гарантийного фонда OCTA за произошедшее в Латвии ДТП, вызванное незастрахованным транспортным средством, причем его водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Фото и видео ⟩ Семь пострадавших и сломанный троллейбус. Получена рекордная выплата OCTA за ДТП в Латвии
Общая сумма компенсаций, выплаченная пострадавшим в ДТП, превысила 250 000 евро, и это почти в два раза больше, чем предыдущая самая большая выплата из гарантийного фонда за произошедшее в Латвии ДТП.
20 мая 2020 года в Латгальском предместье Риги незастрахованное транспортное средство, которым управлял человек в состоянии алкогольного опьянения, ехало по улице Булту и, не останавливаясь, на перекрестке с улицей Прушу протаранило движущийся по ней троллейбус.
Троллейбус врезался в многоэтажное здание, пробив в его стене дыру в два квадратных метра. В общей сложности в ДТП пострадали семь человек, шесть из которых доставили в медицинское учреждение, а одна женщина от госпитализации отказалась.
Фото: Авария с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Кенгарагсе
Суд признал водителя виновным в совершении ДТП и наказал его лишением свободы на четыре года и лишением водительских прав на шесть лет. В свою очередь, пострадавшие получили выплаты из гарантийного фонда OCTA в размере 250 625,34 евро за причиненный ущерб как здоровью, так и имуществу.
"Это исторически величайшее вознаграждение, выплаченное из гарантийного фонда OCTA за произошедшее в Латвии ДТП, которое почти вдвое больше, чем предыдущий рекорд - 139 тысяч евро, которые были выплачены в 2008 году", - рассказал член правления LTAB Юрис Стенгревицс.
Видео: Авария с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Кенгарагсе
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