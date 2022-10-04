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Фото и видео ⟩ Семь пострадавших и сломанный троллейбус. Получена рекордная выплата OCTA за ДТП в Латвии

rus.tvnet.lv
Семь пострадавших и сломанный троллейбус. Получена рекордная выплата OCTA за ДТП в Латвии
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Авария в Риге.
Авария в Риге. Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в сентябре этого года совершило самую большую выплату из гарантийного фонда OCTA за произошедшее в Латвии ДТП, вызванное незастрахованным транспортным средством, причем его водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Общая сумма компенсаций, выплаченная пострадавшим в ДТП, превысила 250 000 евро, и это почти в два раза больше, чем предыдущая самая большая выплата из гарантийного фонда за произошедшее в Латвии ДТП.

20 мая 2020 года в Латгальском предместье Риги незастрахованное транспортное средство, которым управлял человек в состоянии алкогольного опьянения, ехало по улице Булту и, не останавливаясь, на перекрестке с улицей Прушу протаранило движущийся по ней троллейбус.

Троллейбус врезался в многоэтажное здание, пробив в его стене дыру в два квадратных метра. В общей сложности в ДТП пострадали семь человек, шесть из которых доставили в медицинское учреждение, а одна женщина от госпитализации отказалась.

Фото: Авария с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Кенгарагсе

Суд признал водителя виновным в совершении ДТП и наказал его лишением свободы на четыре года и лишением водительских прав на шесть лет. В свою очередь, пострадавшие получили выплаты из гарантийного фонда OCTA в размере 250 625,34 евро за причиненный ущерб как здоровью, так и имуществу.

"Это исторически величайшее вознаграждение, выплаченное из гарантийного фонда OCTA за произошедшее в Латвии ДТП, которое почти вдвое больше, чем предыдущий рекорд - 139 тысяч евро, которые были выплачены в 2008 году", - рассказал член правления LTAB Юрис Стенгревицс.

Видео: Авария с участием троллейбуса и легкового автомобиля в Кенгарагсе

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