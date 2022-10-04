Стоит быть осторожней со своим Instagram: Ким Кардашьян оштрафовали на $1,26 млн

Уточняется, что Кардашьян нарушила американские законы, сделав в Instagram публикацию с рекламой токена EthereumMax, не указав при этом, что получила за это вознаграждение в 250 тысяч долларов (примерно 252 тыс. евро).

"Это не финансовый совет, я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax", - написала звезда реалити-шоу в социальных сетях и прикрепила к публикации ссылку на ресурс, с которого можно купить указанные активы.

Помимо штрафа, Кардашьян также обязалась сотрудничать со следствием и на протяжении трех лет не рекламировать криптовалюты. Тем временем финансовое состояние телезвезды оценивается в 1,8 млрд долларов (примерно 1,82 млрд евро).

"Это дело - напоминание, что поддержка инвестиций, в том числе криптовалютных, знаменитостями и инфлюенсерами не значит, что они подходят всем инвесторам", - заявил руководитель комиссии SEC Гэри Генслер.

Ранее SEC уже предупреждала, что знаменитости, рекламирующие криптовалюты, обязаны разъяснять инвесторам, что за эту рекламу им платят. Так, за рекламу криптовалюты ICO без упоминания вознаграждения уже оштрафовали продюсера DJ Khaled и американского боксера Флойда Мейвезера.