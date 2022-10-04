Министерство обороны: ядерный шантаж со стороны России может усилиться

По мере того, как военные неудачи России в ее неоправданной войне в Украине продолжаются, риторика ядерного шантажа становится все более заметной в публичной сфере.

В том числе не исключено, что состоятся учения российских стратегических ядерных сил "Гром", которые традиционно проходят в октябре.

Так Россия пытается справиться со своими военными неудачами и повлиять на ситуацию на украинских фронтах.

"Альянс НАТО серьезно относится к ядерным угрозам России и внимательно следит за развитием событий. При этом, как неоднократно подчеркивали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран-членов НАТО, эта безответственная риторика России никоим образом не снизит поддержку западными странами Украины в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Министерство обороны Латвии ожидает, что публичный шантаж России в отношении ядерного оружия может усилиться.

Такая публичная коммуникация со стороны России осуществляется преднамеренно, чтобы посеять панику как в Украине, так и в международном сообществе.