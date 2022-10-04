Во вторник, 4 октября, председатель правления "Движения "За!" и все правление в полном составе подали в отставку, взяв на себя ответственность за результаты выборов в 14-й Сейм, сообщает агентство LETA.
Правление партии "За!" в полном составе подало в отставку
Председателем правления партии является нынешний министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Его заместитель - бывшая глава МВД, депутат Сейма Мария Голубева, в свою очередь исполнительным директором партии является Микс Целминьш. Кроме того, в правление входят Лайма Гейкина, Мартиньш Штейнс, Улдис Думиньш, Улдис Зупа, Даце Блюке, Петерис Бетхерс, Вита Анда Терауда, Инесе Войка и Петерис Винькелис.
Члены правления продолжат выполнять свои обязанности до внеочередного конгресса, созванного 3 декабря.
На конгрессе будет избрано новое правление партии, новый председатель, а также будут приняты решения о стратегии партии на следующие четыре года.
Правление партии считает, что "За!" должно продолжать свой путь в общественной и политической жизни Латвии, однако для этого необходимы организаторские, финансовые и репутационные ресурсы. В партии отметили, что депутаты от "За!", избранные в 13-й Сейм от объединения, и выдвинутые от него министры должны выполнять возложенные на них обязанности до окончания полномочий 13-го Сейма.
Напомним, что объединение "Для развития/За!" в Сейм 14-го созыва не прошло.
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