Правление партии "За!" в полном составе подало в отставку

Председателем правления партии является нынешний министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Его заместитель - бывшая глава МВД, депутат Сейма Мария Голубева, в свою очередь исполнительным директором партии является Микс Целминьш. Кроме того, в правление входят Лайма Гейкина, Мартиньш Штейнс, Улдис Думиньш, Улдис Зупа, Даце Блюке, Петерис Бетхерс, Вита Анда Терауда, Инесе Войка и Петерис Винькелис.

Члены правления продолжат выполнять свои обязанности до внеочередного конгресса, созванного 3 декабря.

На конгрессе будет избрано новое правление партии, новый председатель, а также будут приняты решения о стратегии партии на следующие четыре года.

Правление партии считает, что "За!" должно продолжать свой путь в общественной и политической жизни Латвии, однако для этого необходимы организаторские, финансовые и репутационные ресурсы. В партии отметили, что депутаты от "За!", избранные в 13-й Сейм от объединения, и выдвинутые от него министры должны выполнять возложенные на них обязанности до окончания полномочий 13-го Сейма.

Напомним, что объединение "Для развития/За!" в Сейм 14-го созыва не прошло.