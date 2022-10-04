Нацобъединение и "Новое Единство" не сумели достичь компромисса по составу коалиции

"У нас разные мнения о том, какую модель коалиции строить - Нацобъединение считает, что это должна быть трехпартийная коалиция", - заявил журналистам после переговоров между партиями лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

На вопрос, рассматривает ли Нацобъединение какую-либо альтернативную модель коалиции, Дзинтарс ответил, что ему о таком неизвестно. Он также опроверг "блокировку" партии с "Объединенным списком".

Дзинтарс не согласился с ранее высказанным политологами мнением о нежелании включать "Прогрессивных" в коалицию, чтобы не сокращать количество министерств, управляемых Нацобъединением.

"Это одно из соображений, но, конечно, не самое важное в данном случае", - сказал лидер партии.

Также в ходе встречи Нацобъединение предложило несколько тем, по которым партиям было бы важно достичь согласия в правительстве - внешняя и внутренняя политика безопасности, инвестиции в рост страны, включая науку, производство, экспорт, производительность, налоговая политика, энергетика, в том числе независимость от России и доступность ресурсов, принципы поддержки граждан в коммунальных расходах, поддержка национальной культуры, демографические цели и др.