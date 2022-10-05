Видео ⟩ Жителю Юрмалы за въезд в город без пропуска пришли штрафы на 12 000 евро

Юрис, выполняя рабочие обязанности на предприятии CleanR, передвигается на личном автомобиле. На работе ему был оформлен пропуск, поэтому мужчина ездил по городу без опасений, пока не узнал, что ему нужно заплатить 12 тысяч евро штрафа.

"С 2014 по 2020 год я работал на предприятии CleanR. В августе 2019 года мне пришла целая куча административных протоколов о нарушении режима, когда я ездил из Валтери в Майори работать", - рассказал передаче Юрис, которому пришло аж 124 протокола.

После того как мужчина ушел с работы и встал на биржу, со счета начали пропадать деньги. Он выяснил, что виной тому - штрафы.

Юрис допускает вероятность того, что могли быть проблемы с пропуском, однако он выяснил, что если живешь в Юрмале, то пропуск и так полагается.

Компания CleanR - бывший работодатель юрмальчанина - отметила, что обеспечивает своим сотрудникам все необходимые пропуска.

Юрис хотел оспорить протокол, однако муниципальная полиция вовремя не проинформировала его о решении.

В муниципальной полиции Юрмалы передаче Bez Tabu пояснили: "Пропуск, на который ссылается лицо - это выданное Юрмальской думой разрешение заезжать на транспортном средстве на пляж, что не освобождает от обязанности приобретать пропуск для въезда в зону особого режима в Юрмале. Задекларированный адрес места жительства лица на момент совершения административного нарушения был не в Юрмале".

Сам Юрис утверждает, что он живет в Юрмале уже очень давно.

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