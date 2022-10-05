Дочь Репше рассказала о борьбе с тяжелой болезнью и счастливом браке

Издание Privātā Dzīve встретило Мадару на одном из мероприятий в конце сентября. Она рассказала, что, возможно, на время уедет из Латвии: "Есть вероятность, что могу на время уехать из Латвии. Дело не только в финансовых обстоятельствах. Главное для меня - здоровье. Сейчас лечение проходит в Латвии, есть только один прекрасный врач, которому доверяю - Каспарс Снипе. Возможно, он отправит меня за границу, чтобы искать решение моего случая.

Дорогие лекарства особо сильно не помогают, а мне, к сожалению, нужны как минимум в десять раз более дорогие лекарства и лечение.

Довольно сложно. Однако, как бы это ни было безумно, я справлюсь. Я умею делать вид, что все более-менее хорошо, но за всем этим стоит борьба, которая продолжается каждый день. Однако, как бы ни было тяжело, я иду вперед с улыбкой и надеждой".

Рядом с Мадарой уже почти два года ее любимый мужчина. Весной она вышла замуж за тенора Государственного академического хора Арманда Штерна. Молодая пара обвенчалась в ЗАГСе Пардаугавы города Риги.

Свидетелями стали мама Мадары - музыкант Ингуна Гринберга и коллега и друг супруга Матисс Тучс.

После свадьбы фамилия Мадары стала Репше-Штерна. И ее муж взял фамилию супруги, став Армандом Репше-Штерном.

Мадара искренне счастлива:

"Нам так легко быть вместе! Так, наверное, бывает только раз в жизни".

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