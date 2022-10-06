"Планы нужно строить уже сейчас": гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2022-го

Лев

В этом месяце Львов ждут новые знакомства, захватывающие новинки, полезная информация, возможность общаться с по-настоящему приятными людьми. Однако им следует быть аккуратными во второй половине месяца: не отвлекаться за рулем. "И не позволять себе невнимания к просьбам родных - могут взорваться!" - предупреждает астролог.

Дева

У октября для Дев свои особенные задачи: не позволить неопределенности спутать планы. Астролог советует: планы нужно строить уже сейчас. Намечайте ключевые моменты, выделяйте самое важное и старайтесь двигаться именно по намеченному маршруту. "Дополнительным источником неожиданностей могут стать соседи или брат с сестрой", - говорит Володина.

Скорпион