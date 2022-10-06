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"Планы нужно строить уже сейчас": гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2022-го

rus.tvnet.lv
"Планы нужно строить уже сейчас": гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2022-го
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Василиса Володина
Василиса Володина Фото: instagram/vasilisa.volodina/

Астролог Василиса Володина поделилась в своем Instagram второй половиной прогноза для знаков Зодиака на октябрь. 

Первая часть: "Торопитесь!": прогноз Василисы Володиной на октябрь для каждого знака Зодиака

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА. АСТРОЛОГ (@vasilisa.volodina)

Лев

В этом месяце Львов ждут новые знакомства, захватывающие новинки, полезная информация, возможность общаться с по-настоящему приятными людьми. Однако им следует быть аккуратными во второй половине месяца: не отвлекаться за рулем. "И не позволять себе невнимания к просьбам родных - могут взорваться!" - предупреждает астролог.

Дева

У октября для Дев свои особенные задачи: не позволить неопределенности спутать планы. Астролог советует: планы нужно строить уже сейчас. Намечайте ключевые моменты, выделяйте самое важное и старайтесь двигаться именно по намеченному маршруту. "Дополнительным источником неожиданностей могут стать соседи или брат с сестрой", - говорит Володина.

Скорпион

Октябрь - критически важный месяц для представителей данного знака Зодиака. Скорпионы на пороге больших изменений: в конце месяца весь ход жизни может в одночасье пойти вспять, затормозиться. "Вспять" - это не всегда плохо, говорит астролог. "Радует, что этой ситуацией управляете вы сами, пускай и не полностью. Будьте осторожны, избегайте опрометчивых шагов, берегите себя и близких".

Стрелец

Октябрь даст отдохнуть от нервотрепки последних месяцев. "Держите карманы шире, а ушки на макушке - вдруг прилетит старый долг, невыплаченные бонусы или второе приглашение на собеседование после того, как безнадежно облажался на первом", - говорит астролог. Но стоит быть внимательными: последняя неделя месяца может нанести внезапный удар в спину.

Козерог

Все процессы наконец начинают приобретать черты какой-то упорядоченности. Козероги способны обуздать нападающих, все нападки получится обратить против атакующих же. Козерогам стоит беречь свое здоровье и "не связываться с прожектами друзей - пусть разбираются сами".

Водолей

Водолеям следует очнуться от сонной оторопи, отряхнуться от своих страхов и возвращаться к привычному темпу жизни. "Последние дни месяца могут принести очередные сложности на работе - внезапные и непредсказуемые". 

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