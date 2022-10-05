Лишняя шапка, шарф, одеяло? Идет акция по сбору теплых вещей для Украины

"Одна проблема, которую подчеркнули наши коллеги - что приближается зима, и если мы посмотрим на освобожденные территории, там дома с выбитыми окнами, системы отопления и водоснабжения больше не существуют, а температуры зимой такие же как, у нас. (...) Акция, которую мы начали еще в сентябре, ведется с идеей, что жители Латвии могут сделать доброе дело - пересмотреть свои шкафы с одеждой, поискать, что им уже не понадобится, и поучаствовать в акции. А одеял на прошлой неделе мы послали уже 15 поддонов! Процесс сбора и отправки не прекращается ни на минуту".