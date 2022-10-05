Латвийцы, а также поселившиеся в Латвии украинцы могут пожертвовать теплую одежду, одеяла и обогреватели, которые будут отправлены пострадавшим от военных действий жителям Украины для помощи зимой, передает Rus.LSM со ссылкой на LTV.
Лишняя шапка, шарф, одеяло? Идет акция по сбору теплых вещей для Украины
Благотворительную акцию проводит Латвийское объединение самаритян. Средний объем отправляемой туда помощи от организации каждый день - одна тонна, сообщил ее руководитель Андрис Берзиньш.
"Одна проблема, которую подчеркнули наши коллеги - что приближается зима, и если мы посмотрим на освобожденные территории, там дома с выбитыми окнами, системы отопления и водоснабжения больше не существуют, а температуры зимой такие же как, у нас. (...) Акция, которую мы начали еще в сентябре, ведется с идеей, что жители Латвии могут сделать доброе дело - пересмотреть свои шкафы с одеждой, поискать, что им уже не понадобится, и поучаствовать в акции. А одеял на прошлой неделе мы послали уже 15 поддонов! Процесс сбора и отправки не прекращается ни на минуту".
Помощь - не только теплые вещи, постельные принадлежности и полотенца, но также консервы, крупы, чай, термосы, приправы - принимается до 1 ноября по адресу: Рига, улица Католю, 22. Юридических лиц призывают согласовать доставку грузов с гуманитарной помощью по тел. 220 337 00 или по электронной почте: partika@samariesi.lv.
Помимо этого, на почте Латвии продолжается акция Adījumi по отправке теплых вязаных вещей - Latvijas pasts до 23 октября обязуется бесплатно переслать пожертвованные изделия, отправить которые можно в любом почтовом отделении. При этом на бандероли нужно указать адрес: Adījumi, EKSPRESPASTS, Ziemeļu iela 10, Mārupes novads.
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