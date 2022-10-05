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Правление "Консервативных" уходит в отставку

rus.tvnet.lv/LETA
Правление "Консервативных" уходит в отставку
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Министр юстиции Янис Борданс
Министр юстиции Янис Борданс Фото: Paula Čurkste/LETA

В понедельник председатель правления партии "Консервативные" и все правление подали в отставку, приняв на себя ответственность за результаты выборов в 14-й Сейм, сообщил министр юстиции Янис Борданс в Twitter.

Политик сообщил, что выборы нового правления ожидаются в течение двух месяцев и что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правления, предоставив возможность сделать это новым партийным лидерам.

До сих пор председателем правления был Борданс, членами правления - Кришьянис Фелдманс, нынешний министр образования Анита Муйжниеце, бывший депутат Сейма Юрис Юрашс, министр благосостояния Гатис Эглитис, член Рижской думы Линда Озола, министр сообщения Талис Линкайтс.

Как сообщалось, на состоявшихся в минувшую субботу, 1 октября, выборах партия "Консервативные" не смогла преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в 14-й Сейм.

На этой неделе по аналогичной причине ушло в отставку и правление партии "Движение "За!"".

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