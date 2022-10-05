Правление "Консервативных" уходит в отставку

Политик сообщил, что выборы нового правления ожидаются в течение двух месяцев и что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя правления, предоставив возможность сделать это новым партийным лидерам.

До сих пор председателем правления был Борданс, членами правления - Кришьянис Фелдманс, нынешний министр образования Анита Муйжниеце, бывший депутат Сейма Юрис Юрашс, министр благосостояния Гатис Эглитис, член Рижской думы Линда Озола, министр сообщения Талис Линкайтс.

Как сообщалось, на состоявшихся в минувшую субботу, 1 октября, выборах партия "Консервативные" не смогла преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в 14-й Сейм.

На этой неделе по аналогичной причине ушло в отставку и правление партии "Движение "За!"".

Jau pirmdien @konservativie valde pieņēma lēmumu atkāpties un divu mēnešu laikā tiks rīkotas jaunas valdes vēlēšanas. Kā valdes priekšsēdētājs uzņemos atbildību par neiekļūšanu 14.Saeimā un nekandidēšu uz valdes priekšsēdētāja amatu, dodot iespēju jauniem Konservatīvo līderiem! — Jānis Bordāns (@Bordans) October 5, 2022