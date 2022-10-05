Фото, видео ⟩ Фаллоимитатор, вырванные протезы: под Харьковом обнаружен пыточный подвал

Болвинов написал, что после того, как ВСУ вернули под свой контроль село Пески-Радьковские, в ведомство обратились местные жители, сообщившие, что в подвале одного из домов российские солдаты пытали пленных украинских военнослужащих. По его словам, в подвале полиция обнаружила фаллоимитатор, коробку с вырванными зубными протезами, провода, веревки и лист бумаги с записью допроса одного из пленных.

"На данный момент полиции точно известно о пытках, закапывании в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой", - сообщил Болвинов.

Сообщается, что украинской полиции известны имена замученных российскими солдатами военнослужащих. "Следователи и прокуратура работают над выяснением всех фактов о том, что произошло в пыточной камере. Все виновные будут осуждены", - написал Болвинов.

"Мини-Освенцим. Сколько их еще будет в оккупированной Украине?" - написало в Twitter Минобороны страны.